Slovakya siyasi istişareleri, Bratislava'da yapılacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ile Slovakya arasındaki siyasi istişarelerin, yarın Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye- Slovakya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreterleri Martin Klus ve Ingrid Brockova arasında 4 Nisan 2022 tarihinde Bratislava'da düzenlenecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, AB üyelik sürecimiz ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."