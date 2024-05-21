Slovenya, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı'nın tutuklanması talebine destek verdi

Politika

Slovenya, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasına destek verdi.

Güney Afrika, Fransa ve Belçika'nın ardından Slovenya'da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasına destek verdi.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ve Filistin topraklarında 7 Ekim'den bu yana işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar, faillerine bakılmaksızın bağımsız ve tarafsız bir şekilde kovuşturulmalıdır. Hesap verebilirlik, zulmü önlemek ve barışı garanti altına almak için çok önemlidir" denildi. - LYUBLYANA