Son anket: Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 40'a ulaşmıyor, "Erdoğan'a oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 56 - Son Dakika

Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, son anket sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan sonuçlara göre, (kararsızlar dağıtılmadan) yüzde 25.4'e gerileyen AK Parti oylarını, yüzde 23 olarak belirtilen CHP oyları izledi.

İYİ Parti'nin oy oranı 11.1 olarak açıklanırken; MHP'nin oy oranı yüzde 5.4 oldu.

Partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: 25,4

CHP: 23

İYİ Parti: 11.2

HDP: 8.2

MHP: 5.7

Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle:

AK Parti: 31.2

CHP: 28.6

İYİ Parti: 14.5

HDP: 10

MHP: 7.8

DEVA: 2.6

ERDOĞAN'A OY VERMEM DİYENLERİN ORANI YÜZDE 56.5

Ayrıca sonuçlara göre, Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı yüzde 56.5 oldu.

Kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı yüzde 31.3, kararsızım diyenlerin oranı ise 10.5 olarak duyuruldu.

Oy kullanmam diyenler ise 1.7 oldu.

MUHALEFETİN ADAYI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

'2. turda Erdoğan mı muhalefetin adayı mı?' sorusuna ise yurttaşlar şöyle yanıt verdi:

Muhalefet adayı: 51,3

Erdoğan: 32.8

Kararsızım: 8.8

Oy Kullanmam: 5.8