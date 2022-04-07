Son anket: Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 40'a ulaşmıyor, "Erdoğan'a oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 56 - Son Dakika
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Son anket: Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 40'a ulaşmıyor, "Erdoğan'a oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 56

07.04.2022 08:02
Son anket: Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 40'a ulaşmıyor, "Erdoğan'a oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 56

Yöneylem Araştırma'nın Mart ayında yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 31,2 olarak belirlenirken; "Erdoğan'a oy vermem" diyenlerin oranı ise yüzde 56.5 olarak tespit edildi.

Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, son anket sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan sonuçlara göre, (kararsızlar dağıtılmadan) yüzde 25.4'e gerileyen AK Parti oylarını, yüzde 23 olarak belirtilen CHP oyları izledi.

İYİ Parti'nin oy oranı 11.1 olarak açıklanırken; MHP'nin oy oranı yüzde 5.4 oldu.

Partilerin oy oranları şöyle:

Son anket: Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 40'a ulaşmıyor, 'Erdoğan'a oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 56

AK Parti: 25,4

CHP: 23

İYİ Parti: 11.2

HDP: 8.2

MHP: 5.7

Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle:

AK Parti: 31.2

CHP: 28.6

İYİ Parti: 14.5

HDP: 10

MHP: 7.8

DEVA: 2.6

ERDOĞAN'A OY VERMEM DİYENLERİN ORANI YÜZDE 56.5

Ayrıca sonuçlara göre, Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı yüzde 56.5 oldu.

Kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı yüzde 31.3, kararsızım diyenlerin oranı ise 10.5 olarak duyuruldu.

Oy kullanmam diyenler ise 1.7 oldu.

MUHALEFETİN ADAYI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

'2. turda Erdoğan mı muhalefetin adayı mı?' sorusuna ise yurttaşlar şöyle yanıt verdi:

Muhalefet adayı: 51,3

Erdoğan: 32.8

Kararsızım: 8.8

Oy Kullanmam: 5.8

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SON DAKİKA: Son anket: Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 40'a ulaşmıyor, "Erdoğan'a oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 56 - Son Dakika
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