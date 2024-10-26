Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete katılanların, "Bugün bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verdiği yanıtlar dikkat çekti.
Ankette AK Parti'nin oy oranı 32,1 olarak ölçüldü. İkinci sıradaki CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.9 oldu. DEM Parti yüzde 8,7 ile üçüncü sırada yer aldı.
Ankette en dikkat çeken parti ise Zafer Partisi oldu. Katılımcıların yüzde 8,4'ü, bir seçim olsa oylarını Zafer Partisi'ne vereceğini söyledi.
Anketteki diğer partilerin oy oranı şu şekilde:
Son Dakika › Politika › Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı - Son Dakika
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