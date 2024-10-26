Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı - Son Dakika
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Politika

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

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Toplum Çalışmaları Enstitüsü yaptığı genel seçim anketinde AK Parti'nin oyu yüzde 32,1, CHP'nin yüzde yüzde 26,9 olarak ölçüldü. Zafer Partisi'nin oy oranının ise bir anda yüzde 8,4'e çıkması dikkat çekti.

26.10.2024 19:11  Güncelleme: 09:04
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Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete katılanların, "Bugün bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verdiği yanıtlar dikkat çekti.

AK PARTİ BİRİNCİ, CHP İKİNCİ SIRADA

Ankette AK Parti'nin oy oranı 32,1 olarak ölçüldü. İkinci sıradaki CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.9 oldu. DEM Parti yüzde 8,7 ile üçüncü sırada yer aldı.

ZAFER PARTİSİ'NİN OY ORANINDA BÜYÜK ARTIŞ

Ankette en dikkat çeken parti ise Zafer Partisi oldu. Katılımcıların yüzde 8,4'ü, bir seçim olsa oylarını Zafer Partisi'ne vereceğini söyledi.

Anketteki diğer partilerin oy oranı şu şekilde:

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı
Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10\'a dayandı

Zafer Partisi, AK Parti, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (91)

  • Mehmet Akın:
    Hala akp ye oy verebiliyosa bu millet daha beter olsun acırsam namerdim 848 879 Yanıtla
    saim emirler:
    Tuzu kuru herkesin, görüyoruz sokaklarda araba park etmeye yer yok, daha 3 gün önce İst da avm ye gittim bütün dükkanlar tıklım tıklım dolu yemek yemeye yer yok, her dükkanda yürüyen merdivenlerde bile kuyruk vardı be kime ne anlatıyorsun... 74 35
    saim emirler:
    Yazın bütün eğlence mekanları hınca hınç doluydu, bütün içkili rezil mekanlar konserler maçlar hep fulll nasıl para yok olum millette... bu nasıl bir açlık bu nasıl bir yokluk biri anlatsın lannn!!! 64 24
  • Harun Çelik:
    Ekepe %14-15 tarihe not düşüyorum 473 392 Yanıtla
    Erdogan Metin:
    Unutma bu yazdığını:)) 18 17
    Osman Dönmez:
    He tarihte senin notunu bekliyordu harun . 20 11
    Gakko 23:
    Hangi tarih 14 8
  • mustafa sagdic:
    akp hala nasil yuzde 30 larda ?? 492 310 Yanıtla
    Serkan Basar:
    Algı canım kardeşim basının yüzde doksanı yandaş maaşlı AKP nin oyu şu an yüzde 10 37 28
  • Mustafa Tasdemir:
    Sondakika haber ve ensonhaber, akp nin dalkavuklugunu yapıyor. hangi seçmen bu akp yi birinci çıkaran 399 335 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı - Son Dakika
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