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Son Dakika! Bahçeli'den İmamoğlu'nun ABD büyükelçisiyle buluşmasına tepki: Kasti ve programlanmış bir tahriktir, buradan uyarıyorum - Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli'den İmamoğlu'nun ABD büyükelçisiyle buluşmasına tepki: Kasti ve programlanmış bir tahriktir, buradan uyarıyorum

06.02.2022 12:43

Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik ziyaretini eleştirdi. Devlet Bahçeli, "Bildiğiniz gibi ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye gelmiştir. Bu adamın ayağının tozuyla koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi bir mesajdır. Güya askıda faturayla ilgili bilgi alacakmış, sen kimi kandırıyorsun? Kasti ve programlanmış bir tahriktir, buradan uyarıyorum" açıklamalarında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği kampın ikinci gününde basın açıklamasında bulundu. Bahçeli'nin satır başlıkları arasında ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gerçekleştirdiği ziyaret de vardı.

"GÜYA FATURAYLA İLGİLİ BİLGİ ALACAKMIŞ, SEN KİMİ KANDIRIYORSUN?"

Büyükelçinin İmamoğlu'na gitmesinin bir mesaj olduğunu belirten Bahçeli, "Bildiğiniz gibi ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye gelmiştir. Bu adamın ayağının tozuyla koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi bir mesajdır. Güya askıda faturayla ilgili bilgi alacakmış, sen kimi kandırıyorsun? Kasti ve programlanmış bir tahriktir, buradan uyarıyorum. Bizim de askıda ekmek projemiz var, haberin oldu mu? Okyanus ötesindeki talimat listesini belli ki uygulamaya koyulmuşlardır. " dedi.

"HERKES HADDİNİ, HUDUDUNU BİLSİN"

Sözlerine devam eden Bahçeli, "Herkes haddini, hududunu bilsin. Türkiye'yi yön verilecek, idaresi çiğnenecek bir ülke olarak göremezler. Aynı şekilde Kavala davasıyla ilgili de durum budur. Avrupa'nın sözde kararı Türkiye'nin hukuk gücüne karışmaktır. AİHM kendi işine bakmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Son Dakika! Bahçeli'den İmamoğlu'nun ABD büyükelçisiyle buluşmasına tepki: Kasti ve programlanmış bir tahriktir, buradan uyarıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Bahçeli'den İmamoğlu'nun ABD büyükelçisiyle buluşmasına tepki: Kasti ve programlanmış bir tahriktir, buradan uyarıyorum - Son Dakika
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