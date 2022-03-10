Son dakika: Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, dış bağlantılı siyasi bir operasyondur - Son Dakika

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Diyarbakır ziyaretiyle ilgili, "Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir. Kılıçdaroğlu, düzenlenen toplantıya katılanlara hitaben gerçekleştirdiği konuşmasının bir yerinde, 'Bana her şeyi açık açık sorabilirsiniz' diyerek sözde demokrat bir imaj vermeye, gerçeklerle bağdaşmayan her düşünceye açık bir profil çizmeye heveslenmiştir" dedi.

'KÜRDİSTAN'IN KURULMASINDAN YANA MISIN, DEĞİL MİSİN?'Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na kendisinin de soruları olduğunu ve cevap almanın da en doğal hakkı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Sayın Kılıçdaroğlu, madem bu kadar geniş gönüllü ve hazır cevapsın, o zaman hodri meydan. PKK , 1978 yılında, Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis Köyü'nde birinci sözde kongresinde, Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. Sayın Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan'ın kurulmasından yana mısın, değil misin? Açıkla. Terörist Demirtaş'ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa 'ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan 'ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? Cevabı uzun uzun vermene gerek yok. Evet/hayır demeni yeterli kabul edeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu, son sorum şudur: 28 Şubat 2022 tarihinde yuvarlak masa etrafında buluştuğun zillet ortaklarına bağımsız büyük Kürdistan'a taraftar olup olmadıklarını sorup onların gerçek niyetini, kafalarının içinde saklı duran kanaatlerini öğrenmeyi aklından geçiriyor musun?"'DIŞ BAĞLANTILI SİYASİ BİR OPERASYON'Bahçeli, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur. Ülkemiz tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyorken Kılıçdaroğlu'nu dürte dürte harekete geçirip fitne görevine sevk edenler, hem küresel husumetin hem de bölgesel çatışmaların devamını projelendiren odaklardır. CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir. Sayın Kılıçdaroğlu, sana bir iyi, bir de kötü haberim var: Kötüden başlayayım, hevesin kursağında kalacak. İyi habere gelince, inanıyorum ki, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı nitelikli çözüm ve barış iklimi eninde sonunda tezahür edecek. Taşeronluğunu yaptığın çıkarcı dostlarına söyle, Türkiye'nin önünü hiç kimse kesemeyecek."