Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı vesilesiyle Ukrayna'ya gidiyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı vesilesiyle Ukrayna'ya gidiyor

02.02.2022 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı vesilesiyle Ukrayna'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı vesilesiyle 3 Şubat Perşembe günü Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı vesilesiyle 3 Şubat Perşembe günü Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya gerçekleştireceği ziyaret hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davetine icabetle, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı vesilesiyle, 3 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı'nın siyasetlerinde, ilgili Bakanların katılımlarıyla Kiev'de icra edilecek Konsey Toplantısında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Konsey Toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir." - ANKARA

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı vesilesiyle Ukrayna'ya gidiyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi ihlal prosedürünü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
15:17 Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim
15:15 Ziraat Odası Başkanı'ndan isyan: Üreticide 2.5 TL olan kabak, markette nasıl 28 TL olur?
15:12 Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 16:06:46. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı vesilesiyle Ukrayna'ya gidiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement