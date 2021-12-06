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Son dakika! Emekli amirallere Montrö iddianamesi tamamlandı! - Son Dakika

Son dakika! Emekli amirallere Montrö iddianamesi tamamlandı!

06.12.2021 16:08
Son dakika! Emekli amirallere Montrö iddianamesi tamamlandı!

Son dakika! Darbe imalı bildiriye imza atan 103 emekli amiral hakkında 'Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiral hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Amirallere yönelik hazırlanan iddianamede, "anayasal düzene karşı suç için anlaşmak" suçlamasıyla TCK 316'ncı maddeden ceza istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma hakkında iddianame hazırlanarak, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. "104 emekli amiralin "Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan 12'şer yıl cezalandırılmaları talep edildi.

104 EMEKLİ AMİRALİN MONTRÖ BİLDİRİSİ

104 emekli amiral, Montrö tartışmaları ve 'takkeli' Tuğamiral Mehmet Sarı ile ilgili bildiri yayımlamıştı. Bildiride, "Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti. Saray ve AKP sözcüleri ise bildiriye tepki göstermişti.

Bildiride, Montrö'nün Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan bir anlaşma olduğu kaydedilerek şu ifadelere yer verilmişti:

"Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Türkiye'nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz."

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın fotoğrafı için ise şu görüşler dile getirilmişti:

"Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK'nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir."

TCK'NİN 316. MADDESİ NE DİYOR?

TCK'nın 316. maddesinde "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" bölümünde "Suç İçin Anlaşma" şöyle düzenleniyor:

Madde 316 - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.

Son dakika! Emekli amirallere Montrö iddianamesi tamamlandı!

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Son Dakika Politika Son dakika! Emekli amirallere Montrö iddianamesi tamamlandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Emekli amirallere Montrö iddianamesi tamamlandı! - Son Dakika
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