Son Dakika: Erdoğan'dan Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili ilk açıklama: Bunlar terörün son çırpınışları, emellerine asla ulaşamayacaklar - Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili ilk açıklama: Bunlar terörün son çırpınışları, emellerine asla ulaşamayacaklar

Son Güncelleme: 01.10.2023 14:53

Son dakika: Erdoğan'dan Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili ilk açıklama: Bunlar terörün son çırpınışları, emellerine asla ulaşamayacaklar.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi düzenleyen 2 teröristten 1'i kendini patlatırken, diğeri çatışma sırasında vurularak öldürüldü. Olayda 2 polisimiz de hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olay sonrası TBMM'nin yeni yasama dönemi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar terörün son çırpınışları, emellerine asla ulaşamayacaklar" dedi.

ANKARA'DAKİ SALDIRI GİRİŞİMİNE DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi. 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapan Erdoğan, bu sabah Ankara'da yaşanan bombalı saldırı girişimine de değindi.

"SON TERÖRİST BERTARAF EDİLENE KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan, "Ülkemize 40 yıldır çok ağır insanı ve ekonomik bedeller ödeten terör örgütü meselesi sınırlarımız içerisinde çözdük .Sınırlarımız dışındaki varlığını da ortadan kaldırarak ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartmak istiyoruz. Bu çerçevede son yıllarda elde ettiğimiz siyasi ve askeri başarıları yeni kazanımlarla daha da ileriye taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İçeride ve dışarıda son terörist bertaraf edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"ALÇAKLAR EMELLERİNE ASLA ULAŞAMAYACAK"

Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemesine izin vermeyeceğiz. Bu sabah 2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terör örgütünün son çırpınışıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır" diye konuştu.

Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: Erdoğan'dan Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili ilk açıklama: Bunlar terörün son çırpınışları, emellerine asla ulaşamayacaklar - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Son Dakika: Erdoğan'dan Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili ilk açıklama: Bunlar terörün son çırpınışları, emellerine asla ulaşamayacaklar
14:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yeni yasama dönemi açılış töreninde konuşuyor
14:05 TBMM'de yeni yasama dönemini açan Başkan Kurtulmuş: Türkiye asla terörün gündemine teslim olmaz
14:01 Saldırı girişimi sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya'dan "suç örgütleri" vurgusu
13:28 ABD Büyükelçiliği'nden bombalı saldırı girişimi sonrası vatandaşlarına uyarı: Bölgeden uzak durun
12:58 15 yaşındaki genç, uyuyan babasını silahla vurarak öldürdü
12:51 Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın sırrı çözüldü! Kayseri'de veterineri öldürüp gasp etmişler
12:29 Ankara'daki saldırı girişiminde teröristin kendini patlattığı an saniye saniye kameralara yansıdı
12:19 Kosova Hükümeti, Sırp birliklerinin sınırdan geri çekilmesini istedi
11:56 Soylu'dan bombalı saldırı girişimiyle ilgili açıklama: Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2023 14:58:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Erdoğan'dan Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili ilk açıklama: Bunlar terörün son çırpınışları, emellerine asla ulaşamayacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement