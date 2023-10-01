Son dakika: Erdoğan'dan Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili ilk açıklama: Bunlar terörün son çırpınışları, emellerine asla ulaşamayacaklar.

İçişleri Bakanlığı\'na bombalı saldırı girişimi! Teröristlerden biri kendini patlattı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi düzenleyen 2 teröristten 1'i kendini patlatırken, diğeri çatışma sırasında vurularak öldürüldü. Olayda 2 polisimiz de hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olay sonrası TBMM'nin yeni yasama dönemi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar terörün son çırpınışları, emellerine asla ulaşamayacaklar" dedi.

ANKARA'DAKİ SALDIRI GİRİŞİMİNE DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi. 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapan Erdoğan, bu sabah Ankara'da yaşanan bombalı saldırı girişimine de değindi.

"SON TERÖRİST BERTARAF EDİLENE KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan, "Ülkemize 40 yıldır çok ağır insanı ve ekonomik bedeller ödeten terör örgütü meselesi sınırlarımız içerisinde çözdük .Sınırlarımız dışındaki varlığını da ortadan kaldırarak ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartmak istiyoruz. Bu çerçevede son yıllarda elde ettiğimiz siyasi ve askeri başarıları yeni kazanımlarla daha da ileriye taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İçeride ve dışarıda son terörist bertaraf edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"ALÇAKLAR EMELLERİNE ASLA ULAŞAMAYACAK"

Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemesine izin vermeyeceğiz. Bu sabah 2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terör örgütünün son çırpınışıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır" diye konuştu.