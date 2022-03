Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen ödül törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Bozdağ, Avrupa ve Amerika'nın terör örgütlerini açık bir şekilde desteklediğini vurguladı. Bozdağ, İslamofobi konusunda ise, "İslamofobi Avrupa'yı ve pek çok ülkeyi etkisi altına aldı" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen "Ceza Hukuku Bağlamında İslamofobi" makale yarışmasının ödül törenine katıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ödül törenine Bozdağ'ın yanı sıra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, üniversite rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, şehitler için yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından salonda bulunanlara Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için hazırlanan klip izletildi. Klibin ardından konuşma yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir terör saldırısında şehit olan Mehmet Selim Kiraz'ı yad ederek Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğini, terörle mücadelenin dün olduğu gibi, bugün ve yarın da devam edeceğini söyledi. Amerika ve Avrupa'nın terörü açıkça desteklediğini vurgulayan Bozdağ, İslamofobi konusuna da değindi. Bakan Bozdağ, Avrupa'da ve birçok ülkede İslam düşmanlığının arttığını belirtti.

"Terör örgütlerini desteklediğini gizlemeyen bir Amerika, bir Avrupa var"

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, uzun yıllardır süren terörle mücadele konusunda kararlılıkların devam edeceğini söyledi. Bozdağ, "Bundan 7 yıl önce terör saldırısında şehadete yürüyen Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı bir kez daha huzurlarınızda rahmet, minnet ve dua ile yad ediyorum. Terör, Türkiye'de uzun zamandır can al maya, milletimizin birliğine, dirliğine, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, Türkiye'nin bağımsızlığına ve kudretine kastetmeye devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti terörle etkin kararlı ve sürekli mücadelesini geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da devam ettirecektir. Terör örgütleri ve teröristlerin her birileri bilesiniz ki, büyük güçlerin maşasıdır. Bugün PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü, DHKP-C terör örgütü ve ismini sayamayacağım kadar bir sürü terör örgütü var. Her biri küresel güçlerin finanse ettiği, silahlandırdığı, eğittiği ve Türkiye Cumhuriyeti devletine ve bu devletin milleti temsil eden değerlerine saldırttığı birer alçaktır, haindir. Bugün bu terör örgütlerini desteklediğini gizlemeyen bir Amerika, bir Avrupa var. Açık açık tırlar dolusu silahlar veriyorlar. Öte yandan hak, hukuk, adalet insan hakları deyip Türkiye'nin aleyhine faaliyetlerde, Türkiye Cumhuriyeti Devletine saldıranların kime uşaklık ettiğini söylemeye hacet var mı?" dedi.

"Terör örgütlerinin görüşlerinin olduğu uluslararası raporları önümüze getiriyorlar"

Türkiye ile ilgili hazırlanan uluslararası raporlarda terör örgütleri izlerinin bulunduğunu vurgulayan Bozdağ, "Türkiye ile ilgili zaman zaman uluslararası raporlar yayınlanıyor. Bizden de görüş alıyorlar. Ama bilesiniz ki, bizden aldıkları görüşler hazırlanan raporların meşruiyet temelini güçlendirmek için. Baktığınızda o görüşlerin bir kısmı PKK'nın, bir kısmı FETÖ'nün, bir kısmı DHKP-C'nin, bambaşka terör örgütlerinin görüşleri raporların içerisinde uluslararası birimin görüşü olarak Türkiye'nin huzuruna getiriliyor. Aslı olmadığını belgelediğimiz nice olayın, iftira olduğunu resmen belgelediğimiz, gözlerinin önüne koyduğumuz nice hadiseyi hakikatmiş gibi raporlarına derç etmekten maalesef geri durmuyorlar" diye konuştu.

"İslamofobi Avrupa'yı ve pek çok ülkeyi etkisi altına aldı"

İnsan haklarının her yerde eşit bir şekilde uygulanması gerektiğini ancak buna karşılık Avrupa'da ve birçok ülkeden İslam düşmanlığı neticesinde insan hakları ihlalleri yaşandığını ifade eden Bakan Bozdağ, "İslamofobi, bugün bütün Batı dünyasının, değişik kıtaların ve dahi bütün Müslümanların ortak derdi haline gelmiştir. Benim gördüğüm, bu fobiden öte bir İslam düşmanlığı olarak Avrupa'da ve bazı ülkelerde tezahür etmektedir. Almanya'da Türklerin cami, dernek ve vakıflarına, Türklerin gittiği kahvehane, iş yerleri ve oradaki yerlerin saldırılara muhatap olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. Almanya'da yıl boyu yapılan saldırıların 3 binlere yaklaştığını görüyoruz, bu sadece bir ülkede. İnsan hakları her yerde olmalıdır. Türkiye de, Almanya da ve insan olmak noktasında herkes de bu konuda eşit olmalıdır. Ama görüyoruz ki, bir yandan İslam düşmanlığı, bir yanda ırkçılık, bir yanda yabancı düşmanlığı, Avrupa'yı ve pek çok ülkeyi etkisi altına aldı. Bizim bütün bunların karşısında hukukla, hakla, adaletle, ilimle, bilgiyle mücadele etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"Bir Mehmet Selim gider, sizin gibi binlerce Mehmet Selim gelir"

Törene katılan, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, "Eğer söz konusu vatan ise grisi teferruattır. Gerçekten bir Mehmet Selim gider sizin gibi binlerce Mehmet Selim, Elhamdülillah geliyor. Her biriniz Mehmet Selim'siniz. Rabbim sizin geleceğinizi, akıbetinizi hayır eylesin İnşallah. İnşallah bu millete, memlekete, vatana hayırlı görevlerde bulunursunuz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen "Ceza Hukuku Bağlamında İslamofobi" makale yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. - İSTANBUL