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Son dakika haber: Battalgazi Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Battalgazi Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor

13.01.2022 16:09
Son dakika haber: Battalgazi Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Önümüzdeki günlerde hizmete girmek için gün sayan Yeni Battalgazi Devlet Hastanesi'nde bir araya gelen Battalgazi ilçesine bağlı bir grup muhtar, hastanenin yapılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Önümüzdeki günlerde hizmete girmek için gün sayan Yeni Battalgazi Devlet Hastanesi'nde bir araya gelen Battalgazi ilçesine bağlı bir grup muhtar, hastanenin yapılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Hastanenin ilk yıkıldığı dönemde Battalgazi Belediye Başkanı olan ve şu anda Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Selahattin Gürkan'ın hastanenin yeniden yapılması noktasında çok büyük emekleri olduğunu söylediler.

Battalgazi Devlet Hastanesi'nin yeniden yapılarak hizmete sunulacak olması ile ilgili görüşlerini dile getiren Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Uçbağlar Mahallesi Muhtarı Vahap Ortaç, "Şubat ayında açılacak Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi emeği geçen tüm bürokrasilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Öncelikle bu hastanemizin ilk temel aşamasında 103 muhtarımızla Cumhurbaşkanımıza toplu imza gönderdik. Tabi bunlar ön basamak. Şu anki Büyükşehir Belediye Başkanımız, o zaman ki Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın şahsi girişimleri ve sarf ettiği yoğun emeğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Battalgazi Devlet Hastanesi bölgeye ayrı bir renk, ayrı bir canlılık katacaktır. Dar gelirli vatandaşların ulaşımı problem olmaktaydı. Şehrimiz için bir katma değer oldu. Bölgenin ekonomik olarak kalkınmasını da sağlayacaktır. Burada ekonominin canlanması şehre katkı sağlayacaktır. Hastane bizim hem kalkınmamızın hem de refah seviyemizin yükseldiğini göstermektedir" dedi.

Karaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Öztürk ise, "Burası yıkıldığında kara kara düşünüyorduk. Biz buradan Yeşilyurt'a nasıl gidip geleceğiz diye. Sağ olsun Selahattin Gürkan Başkanım o zaman Battalgazi Belediye Başkanı iken beraber bir mücadele verdik. Çünkü çok çeşitli ve farklı farklı düşünceler dönüyordu. Allah razı olsun başkanımız dirayeti ve gayreti ile bu eseri Battalgazi bölgemize kazandırmıştır. Bundan dolayı öncelikle Cumhurbaşkanıma ve Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Fırıncı Mahalle Muhtarı Hüseyin Fırıncı, "Bu hastanenin yıkımında Battalgazi büyük sıkıntılar içerisindeydi. Başta Cumhurbaşkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanıma, milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hakikaten Battalgazi Devlet Hastanesinin yapılmasıyla büyük bir sıkıntı giderildi" diye konuştu.

Bağtepe Mahalle Muhtarı Ahmet Şener, yapılan hizmetten dolayı teşekkür ederek, " Bu hastanenin yapımında Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlara ve Selahattin Başkanıma çok teşekkür ederim. Gerçekten mahallemize yapılan bu hizmetten dolayı Selahattin Başkanımıza bir borcumuz var. Güzel bir tesis yapıldı ve bu tesise bu bölgede ihtiyacı vardı. Selahattin Başkanım her yere aynı hizmeti veriyor. Yani inkar etmek mümkün değil" dedi.

Hacı Haliloğlu Çiftliği Muhtarı Tahsin Fidan ise "Başta Cumhurbaşkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Küçük Hüseyinbey Mahalle Muhtarı Bilal Türker, "Battalgazi için gerekli olan bu hastanemiz yapıldı. Emeği geçen Selahattin Başkanımıza ve siyasilere teşekkür ederiz" dedi.

Taştepe Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç ise, "İlçemize yapılan bu hizmetten dolayı başta Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Selahattin Gürkan Başkanımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, "Malatya'mıza büyük bir değer katacak 363 yataklı açılışına az bir süre kala muhtarlarımızla birlikte hastanemizde toplandık. Bu hastanenin yıkımı aşamasında ve yerine yine hastane olabilmesi için çaba sarf eden Eski Fırat Mahalle Muhtarımız rahmetli Remzi Akdemir'i yad ediyorum. Hastanemizin şehrimize değer katması için elimizden geleni bizler de yaptık. Selahattin Gürkan başkanımın çok büyük emekleri var. Ben burada mahallem, şahsım, muhtarlarım adına ve tüm Malatyalılar adına Selahattin Başkanıma teşekkürler sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Son dakika haber: Battalgazi Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor
Son dakika haber: Battalgazi Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor

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Selahattin Gürkan, Devlet Hastanesi, Malatya, Muhtar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Battalgazi Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor - Son Dakika


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