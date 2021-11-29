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Bakan Soylu: "Muhtarlık alanını sistemin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Muhtarlık alanını sistemin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz"

29.11.2021 17:18

Bakan Soylu: "Muhtarlık alanını sistemin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz" "Ankara'da bir Muhtarlar Evi yapmak için de çalışmalara başladık" İller İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mahallenin diğer sorunlarıyla ilgili, asayişle...

Bakan Soylu: "Muhtarlık alanını sistemin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz"

" Ankara'da bir Muhtarlar Evi yapmak için de çalışmalara başladık"

ANKARA - İller İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mahallenin diğer sorunlarıyla ilgili, asayişle ilgili hızlı ve pratik uyarıları yerinde alıyoruz, yerinde çözüm üretiyoruz. Muhtarlık alanını, özellikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde etkinliğinden daha fazla istifade edeceğimiz, sistemin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz" dedi.

Ankara Gölbaşı'nda Vilayetler Evi'nde, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı İdare ve Denetim Müdürleri ile Büyükşehir Belediyeleri Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanları Eğitim Semineri'ne katılan İçişleri Bakanı Soylu, idare ve denetim müdürleri ile bir araya geldi. Parlamenter sistemin, 21. yüzyıldaki sorunların yönetilmesinde aksaklıklar meydana getirdiğini dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Yıllardır parlamenter sistem kullanan Almanya'da, bugün Merkel sonrası belirsizlik var. İngiltere de yakın zamanda bir benzerini yaşadı. Göçmen meselesiyle sarsılan Avrupa, öyle zannediyorum ki bize başka örnekler de gösterecektir. Şu anda Belarus sınırında yaşananlar, üstelik çok az sayıda bir göçmen sebebiyle yaşananlar, bizim sınırlarımızda asla yaşanmadı. Bizim yönetim anlayışımız, medeniyetimiz, 21. yüzyıldaki kapasitemiz, böyle insanlık dışı sahnelerin yaşanmasına engel oldu. Parlamenter sistemin, 21. yüzyılın sorunlarını yönetmedeki acziyeti, her geçen gün önümüze yeni bir örnek çıkarmaktadır. Dolayısıyla, cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle yeni bir karaktere doğru bir adım attık ve şu anda terörden ekonomiye kadar pek çok atağın karşısında durabilmemizi sağlayan, siyasi istikrarı koruyabilmemize sebep olan yapı, bu yapıdır. İşte bu yeni dönemin hem küresel talebi hem de cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin karakteri, insan unsuruyla doğrudan iletişim kurmak, sahayı doğrudan temaslarla kavrayabilmektir. Yaklaşık iki yüz yıllık bir kurum olan muhtarlık kurumunun bugün daha fazla gündeme gelmesi, kurumsal yapısının güçlendirilmesi için atılan adımların arkasında, esas itibarıyla, tarif etmeye çalıştığım bu şartlar yatmaktadır. Külliye'deki muhtar buluşmalarının arkasındaki mantığı kavrayamayanlar, aklı 20. yüzyılda takılı kalmış olanlardır. Buradaki temel mantık, vatandaşın sorunlarını, talep ve beklentilerini doğrudan yerinden sormaktır. Bir rehberlikten istifade etmektir. Sorunları yerinde, sivil bir gözle gören, sürekli temas eden ve bunları dile getirmesi için seçilmiş insanlardan hizmet üretme anlamında istifade edebilmektir. Afet zamanlarında bu katkıyı çok yakından gördük. Bir binada kim var, kim oturur, binanın yapımı sırasında bilmemiz gereken bir şey olmuş mudur, kime yardım yapılır, kime yapılmaz, nereye tedbir almak lazım, bunların hepsinde, muhtarlar bizim sahadaki en önemli partnerlerimizden biri oldu. Keza sayın valilerimiz, kaymakamlarımız, muhtar buluşmaları yapıyorlar. Ben de Türkiye'nin değişik bölgelerinde bunu yapmaya gayret ediyorum. Pandemi sebebiyle bir süre kesintiye uğramıştı, şimdi tekrar başladık. Özellikle uyuşturucu meselesinde, buradan çok önemli dönüşler ve uyarılar alıyoruz. Mahallenin diğer sorunlarıyla ilgili, asayişle ilgili hızlı ve pratik uyarıları yerinde alıyoruz, yerinde çözüm üretiyoruz. Dolayısıyla bu alanı, yani muhtarlık alanını, özellikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde etkinliğinden daha fazla istifade edeceğimiz, sistemin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz."

"MAKS sistemini muhtarlarımıza açarak, bu kurumsal iletişimi güçlendirmiş olduk"

Bakanlık bünyesinde muhtarlar daire başkanlığını kurduklarını belirten Bakan Soylu, "Bir vali yardımcısını, büyükşehir belediyelerinde bir genel sekreter yardımcısını, diğer belediyelerde bir başkan yardımcısını muhtar talepleriyle ilişkilendirdik. Belediyelerimizde de benzer bir yapının kurulmasının önünü açtık. Dolayısıyla sizlerin de dahil olduğu bir süreç işlemeye başladı. Kısa adı MUBİS olan muhtar bilgi sistemi ile de bu işin dijital altyapısını oluşturduk. Şu ana kadar son rakamlarla 124 bin 207 başvuru aldık, bunların 108 bin 543'ü olumlu sonuçlandı, diğerlerinin de işlemi devam ediyor. Ayrıca MAKS sistemini muhtarlarımıza açarak, bu kurumsal iletişimi güçlendirmiş olduk. Yani hem bir muhtar iradesi ortaya koyduk, hem bununla ilgili bir kurumsal yapı oluşturduk hem de bunun ilişki ve iletişim altyapısını kurguladık. Şimdi bu adımlarımızın ikinci fazını gerçekleştirmenin arefesindeyiz. Hazırladığımız bir taslak çalışmayla muhtarlarımızın izin haklarından, muhtarlık binalarının yapımına, kadın muhtarlarımız için güvenlik kamerasından muhtarlıklarımıza Nüfusmatikler koymaya, seçim usullerinden tebligatlardaki ücretlendirmeye kadar bir dizi yenilik yapmak üzere çalışmalarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

"Ankara'da bir Muhtarlar Evi yapmak için de çalışmalara başladık"

Ankara'ya gelen muhtarların konaklamaları için Muhtarlar Evi yapma kararı aldıklarını aktaran Soylu, "Ankara'ya gelen muhtarlarımızın konaklaması için, Ankara'da bir Muhtarlar Evi yapmak için de çalışmalara başladık. İçişleri Bakanlığı'nın karşısında Akay Yokuşu'nda binanın planlamaları bitti, yakın zamanda da ihalesi yapılacaktır. Hem kalınması için hem de orada birtakım çalışmaların sürdürülmesi için açılışını 19 Ekim 2022'de hızlı ve süratli bir şekilde yapımı yetiştirilebilir" diye konuştu.

Bakan Soylu: Muhtarlık alanını sistemin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz
Bakan Soylu: Muhtarlık alanını sistemin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz
Bakan Soylu: Muhtarlık alanını sistemin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz
Bakan Soylu: Muhtarlık alanını sistemin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz
Bakan Soylu: Muhtarlık alanını sistemin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz

Süleyman Soylu, Muhtarlık, Muhtar, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Muhtarlık alanını sistemin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Muhtarlık alanını sistemin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz" - Son Dakika
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