İngiltere Başbakanı Johnson partisinin liderliğinden istifasını açıkladı - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson partisinin liderliğinden istifasını açıkladı

07.07.2022 14:38
İngiltere Başbakanı Johnson partisinin liderliğinden istifasını açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıkladı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde istifa kararını açıklayan Johnson, partisinin liderliği bırakacağını belirterek "Parlamentodaki Muhafazakar Partinin iradesinin, partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir başbakanın olması gerektiği yönünde açık." ifadesini kullandı.

Johnson, Muhafazakar Parti 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady'le yeni liderin seçim sürecinin şimdi başlaması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyleyerek bu sürecin gelecek hafta duyurulacağını bildirdi.

"Yeni bir lider seçilene kadar göreve devam edeceğim." diyen Johnson, dünyanın en iyi görevini bıraktığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Johnson, konuşmasının sonunda kendisine başbakanlık görevi ayrıcalığını veren İngiliz halkına teşekkür etti.

Johnson, istifa baskısı altındaydı

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti içinde 6 Haziran'da güven oylamasına gidilmiş ancak Johnson 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Parti içindeki güven oylamasını büyük fire vererek kazansa da Johnson'ın siyasi geleceğinin tehlikede olduğu yorumları yapılmıştı.

Johnson'a yönelik son eleştirilerin odağında ise Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin Grup Yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, Pincher'a partide görev vermesi yer alıyordu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada, Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından "haberdar olmadığı" belirtilmesine rağmen, sonrasında Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.

Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

Pincher, hakkında çıkan taciz haberlerinin ardından istifa etmesine rağmen Başbakan'a yönelik tepkiler artarak devam etmiş ve kabineden ve partiden art arda istifa kararları alınmıştı.

Johnson hem partisi hem de muhalefetten gelen istifa çağrılarına rağmen, dün görevine devam edeceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İngiltere Başbakanı Johnson partisinin liderliğinden istifasını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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