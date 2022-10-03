Son dakika haber... Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ukrayna'nın, NATO'ya katılım kararını dikkatle takip ediyoruz" - Son Dakika
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Son dakika haber... Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ukrayna'nın, NATO'ya katılım kararını dikkatle takip ediyoruz"

03.10.2022 16:09
Son dakika haber... Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ukrayna'nın, NATO'ya katılım kararını dikkatle takip ediyoruz"

Gelen son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılım yönündeki hızlı başvuru kararını değerlendirerek, "Ukrayna'nın, NATO'ya katılım kararını dikkatle takip ediyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılım yönündeki hızlı başvuru kararını değerlendirerek, "Ukrayna'nın, NATO'ya katılım kararını dikkatle takip ediyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak etmesine, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de ülkesinin hızlı bir şekilde NATO'ya katılması yönünde imzaladığı kararnameyle karşılık verdi. Devam eden savaşın yanı sıra Kiev ve Moskova'dan atılan adımlar gerilimi daha da tırmandırırken, Kremlin'den de Ukrayna'nın bu adımına yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Zelenskiy'in açıklamalarını dinledik. NATO'dan da farklı tepkiler var. Hızlı katılım başvurusunu onaylayan ülkelerin yanı sıra onaylamayan ülkeler de var. Herkes, oybirliği kurallarına atıf yapıyor. Bu kararı çok dikkatli takip ediyoruz. Ukrayna'nın NATO'ya eğilimi ile Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olmasının teyit edilmesinin özel askeri harekatın nedenlerinden biri olduğunu unutmuyoruz" dedi.

"Sınırları, halk belirleyecek"

Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin artık Rus toprağı olduğuna vurgu yapan Peskov, "Bazı durumları size hukuki durumlarla izah edeceğim. Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti, 2014 sınırları ile Rusya'nın parçaları haline geldi. Herson ve Zaporijya'nın sınırları konusundaysa söz konusu bölgelerin yerel halkları ile istişarelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Peskov ayrıca, bölgede yeni bir halk referandumunun da şu an için söz konusu olmadığını söyledi.

Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Türkiye temaslarının takip edilip edilmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Elbette dikkat ettik. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekli görürse, tabii ki bilgilendirme yapacaktır" diye karşılık verdi. - MOSKOVA

YORUMLAR
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Kremlin: Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını yerli halkla istişare edeceğiz Kremlin: Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını yerli halkla istişare edeceğiz Macron ve Zelenskiy telefonda görüştü Macron ve Zelenskiy telefonda görüştü
Kaynak: İHA

Dmitriy Peskov, Zaporijya, Kremlin, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber... Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Ukrayna'nın, NATO'ya katılım kararını dikkatle takip ediyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ukrayna'nın, NATO'ya katılım kararını dikkatle takip ediyoruz" - Son Dakika
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