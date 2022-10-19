Son dakika haber! Rus Komutan Surovikin: "Ukrayna'da operasyon bölgesindeki durum gergin" - Son Dakika
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Son dakika haber! Rus Komutan Surovikin: "Ukrayna'da operasyon bölgesindeki durum gergin"

19.10.2022 10:12
Son dakika haber! Rus Komutan Surovikin: "Ukrayna'da operasyon bölgesindeki durum gergin"

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, "Bir bütün olarak özel askeri operasyon bölgesindeki durumu gergin olarak tanımlayabiliriz" ifadelerini kullanarak zor kararlar alabileceklerini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, "Bir bütün olarak özel askeri operasyon bölgesindeki durumu gergin olarak tanımlayabiliriz" ifadelerini kullanarak zor kararlar alabileceklerini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, Ukrayna'daki savaşın son durumuna ilişkin devlet televizyonuna ilk kez açıklamalarda bulundu. Komutan Surovikin, "Bir bütün olarak özel askeri operasyon bölgesindeki durumu gergin olarak tanımlayabiliriz. Düşman sürekli olarak Rus birliklerinin mevzilerine saldırmaya çalışıyor" diyerek zor kararlar alabileceklerine dikkat çekti. Surovikin, durumun özellikle güneydeki Herson şehri çevresinde zor olduğunu belirterek, "Rus ordusu, her şeyden önce Herson nüfusunun güvenli bir şekilde tahliyesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu. Surovikin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO komutanlığı hem Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hem de sivil nüfus arasında herhangi bir zayiata bakılmaksızın uzun süredir Kiev rejiminden Herson yönünde saldırı operasyonları talep ediyor" diyerek Rus ordusunun Kiev'in Herson bölgesinde "yasaklanmış" savaş yöntemlerini kullanma planlarının farkında olduğunu da belirtti. Surovikin, "Yani Ukrayna, Dinyeper Nehri üzerinde bulunan Kakhovka hidroelektrik santraline büyük bir saldırı, Herson'a büyük roket ve topçu saldırıları hazırlıyor. Bu eylemler, bu büyük sanayi merkezinin altyapısının tahrip olmasına ve sivil nüfus arasında büyük kayıplara yol açabilir" şeklinde konuştu. Surovikin, Ukrayna'nın Rus ordusunu görevlerinden uzaklaştırmak için tüm gücünü cepheye aktardığını, bu gücün büyük çoğunluğunun "uygun şekilde eğitilmemiş bölgesel savunma birimleri" olduğunu öne sürdü.

"Ukrayna'nın Batı'dan, NATO'dan bağımsız ve Rusya'ya dost bir devlet olmasını diliyoruz"

Surovikin, "Düşmanın günlük kayıpları yüzlerce zaiyata tekabül ediyor. Bizim farklı bir stratejimiz var. Hızlı taarruzları hedeflemiyoruz, her askeri yedekliyoruz ve düşmanın saldıran kuvvetlerini metodik olarak eziyoruz. Bu, yalnızca kendi kayıplarımızı en aza indirmekle kalmıyor, aynı zamanda sivil nüfus arasındaki kaybı da önemli ölçüde azaltıyor" şeklinde konuştu. "Düşman, Ukrayna vatandaşlarını ölüme iten suç rejimidir" diyen Surovikin, "Biz Ukraynalılarla tek bir halkız ve sadece Ukrayna'nın Batı'dan, NATO'dan bağımsız ve Rusya'ya dost bir devlet olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

General Armageddon

8 Ekim'de Ukrayna'daki Rus birliklerin başına getirilen Surovikin, Suriye'de çok sayıda sivilin öldüğü Rus bombardımanlarını yönetmişti. Ayrıca Çeçenistan'da insan hakları ihlalleriyle suçlanan birliklerin de başında bulunan Surovikin, sert ve alışılmışın dışında savaş yaklaşımı nedeniyle meslektaşları arasında "General Armageddon" olarak tanınırken, "Halep Kasabı" lakabıyla da biliniyor. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Herson, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber! Rus Komutan Surovikin: 'Ukrayna'da operasyon bölgesindeki durum gergin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Rus Komutan Surovikin: "Ukrayna'da operasyon bölgesindeki durum gergin" - Son Dakika
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