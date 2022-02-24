Romanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait Su-27 savaş uçağının Romanya'ya iniş yaptığını açıkladı.

Romanya Savunma Bakanlığı, Su-27 tipi Ukrayna savaş uçağının Romanya'ya iniş yaptığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "24 Şubat Perşembe günü NATO komutasındaki hava devriye biriminde görevli 2 adet Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları, TSİ 07: 15'te havalandı. Ulusal hava sahasına yaklaşan bir uçağın Romanya'nın kuzeyine girdiği tespit edildi. Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Su-27 uçağının Romanya hava sahasına girdikten sonra F-16 tarafından eşlik edildi. Ukraynalı askeri pilot inişten sonra kendisini Rumen makamlarına teslim oldu" denildi. - BÜKREŞ