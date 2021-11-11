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Son dakika haberi... Gültak: "Asıl amaçları kentsel dönüşüm projesini engellemek" - Son Dakika

Son dakika haberi... Gültak: "Asıl amaçları kentsel dönüşüm projesini engellemek"

11.11.2021 00:58
Son dakika haberi... Gültak:

Son dakika haberine göre Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Barış Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında ortaya çıkan hafriyatların nakli için ücret talep etmesine tepkisini sürdürerek, "Anlaşılıyor ki burada amaç;

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Barış Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında ortaya çıkan hafriyatların nakli için ücret talep etmesine tepkisini sürdürerek, "Anlaşılıyor ki burada amaç; büyük mücadeleler sonucu Mersin'de ilk kez bizim dönemimizde başlamasını sağladığımız ve adeta devrim niteliği taşıyan yerinde kentsel dönüşüm projesini engellemek, halkımızın huzurlu geleceği için başlattığımız hizmet ve çalışmalarımızı sekteye uğratmaktır" dedi.

Gültak, dünkü Büyükşehir Belediye Meclisinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında ortaya çıkan hafriyat atıklarının nakliyesi konusunda çıkan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünkü meclis toplantısında, halkın gözü önünde bir kez daha sözünün kesildiğini kaydeden Gültak, "Yetmedi, yapmak istediğim açıklama ile ilgili yasa ve yönetmeliğe dair görselleri çekmek isteyen basın mensupları da açıkça engellendi" diye konuştu.

"Bu tutumu kabul etmemiz asla mümkün değil"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in bir değil iki değil, her seferinde kendisine karşı adeta bir alışkanlık haline getirdiği bu tutumu kabul etmelerinin asla mümkün olmayacağını vurgulayan Gültak, "Oysa ben o toplantıda; hiçbir hakkı olmamasına rağmen, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Barış Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi nedeniyle başlayan yıkımla ortaya çıkan inşaat ve hafriyat atıklarının nakliyesi için talep ettiği ücrete ilişkin Mersin kamuoyunu bilgilendirmek istedim.

Fakat daha önce de yapıldığı üzere, yine sözümüz kesildi, meclisi takip eden basın mensuplarına müdahale edildi ve toplantıya uzun bir süre ara verildi. Büyükşehir Meclis toplantılarında söz alarak ilçemizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını, sıkıntı ve taleplerini iletiyoruz. Şahsi sorunlarımızı anlatmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asıl amaçları kentsel dönüşüm projesini engellemek"

Barış Mahallesi'nde hayata geçen yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında başlatılan yıkım çalışmalarını Akdeniz Belediyesinin gerçekleştirdiğini ifade eden Gültak, şöyle devam etti; "Yine bu yıkımla ortaya çıkan yıkıntı atıkları ve hafriyatın mahalleden çıkarılması için gereken ihaleyi de biz yaptık. Bu nakliye karşılığında yüklenici firmaya verilecek ücreti de kamyon başına 0.01 (kuruş) olarak belirledik.

Fakat Büyükşehir Belediyesi, bu işe hiçbir dahli olmamasına rağmen haksız şekilde nakliye ücreti talep etmektedir. Biz, Büyükşehir Belediyesinden nakliye için kamyon istemedik. Yıkıntı atıklarını dökmek için yer de talep etmedik. Peki buna rağmen hiçbir yasa ve yönetmelikte de olmayan bu ücret neden isteniyor? Anlaşılıyor ki burada amaç; büyük mücadeleler sonucu Mersin'de ilk kez bizim dönemimizde başlamasını sağladığımız ve adeta devrim niteliği taşıyan yerinde kentsel dönüşüm projesini engellemek, halkımızın huzurlu geleceği için başlattığımız hizmet ve çalışmalarımızı sekteye uğratmaktır."

"Çalışmalara engel olmak istediler"

Bu süreçte, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı, İmar A.Ş yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının proje alanına gelerek çalışmalara engel olmak istediklerini savunan Gültak, şu bilgileri verdi; "Önce, 'yıkım için izin aldınız mı?' diye sormuşlar, sonra da 'bu molozları taşıyamazsınız' demişlerdir. 'Neden?' diye sorulduğunda da 'bize nakliye ücreti ödeyeceksiniz' yanıtını vermişlerdir.

Bunun üzerine, makul bir ücret ödeyelim dedik ve 200 bin lira bütçe ayırdık. İki belediye başkan yardımcımı da İmar A.Ş'ye toplantı için yollayıp 200 bin lira teklif ettik. Fakat bu teklifimiz de ısrarla reddedildi. Zira bu kez, 'yıkıntı alanından çıkan her bir kamyon başına ücret vereceksiniz' denildi. Bu engelleme üzerine önce Çevre Şehircilik Bakanlığı, ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüştük. Dikkatinize sunmak isterim ki, görüşmelerimiz sonunda Büyükşehir Belediyesinin lisanslı atık deposu olmadığını da öğrendik. Tabi bu görüşmelerimiz neticesinde İl Müdürlüğünden gerekli izinleri aldık. Nitekim yönetmelikte de belirtildiği üzere, 'altyapıya kullanmak şartı ile inşaat yıkıntı atıklarını ve hafriyatı taşıyabilirsiniz' denildi."

"Bir tane bile kamyon istemedik"

Büyükşehir Belediyesinden, Barış Mahallesi'ni kapsayan kentsel dönüşüm projesindeki yıkımla ortaya çıkan atıkları taşımak için 1 tane bile kamyon veya kepçe istemediklerini söyleyen Gültak, "Bu atıkları dökmek-depolamak için yer tahsisi talebinde de bulunmadık. Bu atıkları, belediyemiz tarafından Akdeniz'de ilk kez kuracağımız sıcak ve soğuk asfalt üretim tesislerinin zemin altyapısında kullanmak üzere Kürkçü Mahallemizde, yine bize ait bir alana taşıyoruz. Böylelikle tonlarca inşaat atığını geri dönüştürüyor, çevresel kirlilik oluşturmuyoruz. Peki her şey bu kadar açık ve gün gibi ortada iken, Mersin Büyükşehir Belediyesi, neden bizden ücret talep etmektedir? Büyükşehir tarafından önümüze çıkarılan engeller nedeniyle günlerdir tonlarca moloz ve atığı mahalleden taşıyamıyoruz. Bunun üzerine biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir yazı daha yazdık ve oradan da gerekli izinleri aldık" dedi.

"Hakkı olmayan bir ücreti istiyor"

'6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'da, kentsel dönüşüm projeleri için yapılan yıkımla ortaya çıkan atıklar için, belediyelerin harç, vergi ve ücret talep edemeyeceğinin açıkça belirtildiğini dile getiren Gültak, "Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesinin, bu ücretlerin hiçbirini istemek gibi bir hakkı da yetkisi de yoktur. Bunu ben değil, yasalar ve ilgili yönetmelikler söylüyor. Farz edelim ki, Mersin Büyükşehir Belediyesine, istediği bu ödemeyi yaptık. Nihayetinde bu maliyet yaklaşık 1 milyon lirayı bulacak. Bizler de bu maliyeti TOKİ'den talep etmek zorunda kalacağız. TOKİ de ortaya çıkan bu yeni maliyeti Barış Mahallesi sakinlerine yansıtacak. Sonuçta hem kamu zararı oluşacak hem de kentsel dönüşüm projesine katılan hak sahibi vatandaşlarımızın ödeyeceği farklar artacak. Biz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e kimi zaman yaptığımız çağrılarda, 'diğer merkez ilçelerimize nazaran 25 yıl geriden gelen, yıllarca her alanda ihmal edilip kaderine terk edilen Akdeniz'e pozitif ayrımcılık yapın' derken, asla bunu kast etmemiştik. Fakat sanırım birileri bu çağrımızı yanlış anladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dünkü meclis toplantısında da sözlerimi manipüle etmek, yalan-yanlış bilgilerle önümü kesmek istedi. Evet, belki o salonda bunu bir ölçüde yaptı. Ama şu an burada sözümü kesemez" diye konuştu.

Gültak, konuşmasının son bölümünde, Büyükşehir Belediyesinin yanıtlaması için aşağıdaki soruları sıraladı; "Mersin Büyükşehir Belediyesinin lisanslı depolama alanı var mı yok mu? Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3'üncü ve 4'üncü çevre yolundaki bazı dere yataklarına ve lisanslı olmayan yerlere dolgu maddesi döküyor mu dökmüyor mu?" - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Akdeniz, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Gültak: 'Asıl amaçları kentsel dönüşüm projesini engellemek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gültak: "Asıl amaçları kentsel dönüşüm projesini engellemek" - Son Dakika
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