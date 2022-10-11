Son dakika haberi: İran: "Protestolarda gözaltına alınan bin 700 gösterici serbest bırakıldı" - Son Dakika
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Son dakika haberi: İran: "Protestolarda gözaltına alınan bin 700 gösterici serbest bırakıldı"

11.10.2022 15:09
Son dakika haberi: İran: "Protestolarda gözaltına alınan bin 700 gösterici serbest bırakıldı"

Son dakika haberine göre İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösterilerde son üç gün içerisinde gözaltına alınan kişilerden bin 700 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösterilerde son üç gün içerisinde gözaltına alınan kişilerden bin 700 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösterilerde gözaltına alınanlar halkında bilgi verdi. İran Adli Tıp Kurumu tarafından yayınlanan raporun Mahsa Amini'nin ölümünü açıklığa kavuşturduğunu belirten Setayeşi, "Amini'nin ölümü konusunda artık hiçbir şüphe ve belirsizlik söz konusu değil. Bilimsel olarak yayınlanan raporlar konuyu açıklığa kavuşturmuştur" ifadelerini kullandı.

Gösterilerde gözaltına alınanlar hakkında bilgi veren Setayeşi, yargılama sürecinin dikkatli ve hızlı bir şekilde yapıldığını belirterek, son üç gün içerisinde gösterilerde gözaltına alınan kişilerden bin 700 kişinin serbest bırakıldığını söyledi. Setayeşi, "Sadece Tahran'da 400 kişi serbest bırakıldı. Yargı sürecini hızlı ve titizlikle takip ediyoruz. Bize ulaşan bilgiye göre soruşturma aşamasında son üç gün içerisinde bin 700 kişi serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı ise asgari düzeyde. Ayrıca gösterileri organize edenlere ve ayaklanmaları kışkırtanlara karşı sert ve caydırıcı önlemler alacağız" dedi.

Ne olmuştu

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Ülke genelindeki gösterilerde şu ana kadar Gilan eyaletinde 739, Mazenderan Eyaleti'nde 450, İlam kentinde 180 ve Lorestan Eyletinde ise 120 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Son dakika haberi: İran: 'Protestolarda gözaltına alınan bin 700 gösterici serbest bırakıldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İran: "Protestolarda gözaltına alınan bin 700 gösterici serbest bırakıldı" - Son Dakika
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