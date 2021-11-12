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KKTC'den Rum yönetimine tepki - Son Dakika

KKTC'den Rum yönetimine tepki

12.11.2021 14:50
KKTC'den Rum yönetimine tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bir süredir silahlanma faaliyetlerine devam ettiğine işaret ederek, bunun adada ve Doğu Akdeniz'de "gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini" bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bir süredir silahlanma faaliyetlerine devam ettiğine işaret ederek, bunun adada ve Doğu Akdeniz'de "gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini" bildirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlanma faaliyetlerine dikkat çeken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu durumun hem adada hem de Doğu Akdeniz'de "gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini" belirtti. Dışişleri Bakanlığı, GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine devam ettiği sürece, KKTC'nin Türkiye ile birlikte, "gerekli önlemleri almaktan çekinmeyeceği" uyarısında da bulundu. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, "GKRY'nin gerginliğe yol açacağını bilmesine karşın bir süredir silahlanma programı başlattığı bilinmektedir. Rum tarafının insansız hava araçları ve ağır silahlar satın almasının yanında askeri ittifakları da ülkemiz aleyhine artırdığı açıkça görülmektedir. Söz konusu silahlanma faaliyetleri adamız ve Doğu Akdeniz'deki istikrar ve huzur ortamını tehdit etmektedir. Rum Yönetimi'nin ülkemizi tehdit etmeye yönelik silahlanmaya devam etmesi, kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürmesi, adada ve bölgede gerginliğin tırmandırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir." sözlerine yer verildi.

Ülkelere çağrıda bulunuldu

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın devamında, "İlgili ülkelerin Rum tarafının maksadını aşan silahlanma politikasına destek veren yaklaşımlarına son vermeleri, ada ve bölgemizin güven ve huzurunun muhafaza edilmesi için önem arz etmektedir" görüşüne de yer verilirken, "Adamızı etkileyen sorunlara çözüm bulmak ve güven veren önlemlerin hayata geçirilmesi için ülkemiz çeşitli yapıcı öneriler uygulamakta, diyalog ve iş birliğinin yolunu açmaya çalışmaktadır. GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine devam ettiği sürece, KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, gerekli önlemleri almaktan çekinmeyeceği aşikardır. Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin önemi, Rum tarafının silahlanma faaliyetleri karşısında bir kez daha anlaşılmaktadır." dendi. - LEFKOŞA

KKTC'den Rum yönetimine tepki

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Rum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC'den Rum yönetimine tepki - Son Dakika


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