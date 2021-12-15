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Son dakika haberi... Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir Ankara'da temaslarda bulundu

15.12.2021 18:28
Son dakika haberi... Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir Ankara'da temaslarda bulundu

Son dakika haber... Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir, "Siz de Tacikistan'a gelin, oradan kazançlarınızı elde etmek için bir araya gelip iş birliği konusunda birlikte çalışalım. Biz de sizden tecrübe öğrenelim" dedi.

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir, "Siz de Tacikistan'a gelin, oradan kazançlarınızı elde etmek için bir araya gelip iş birliği konusunda birlikte çalışalım. Biz de sizden tecrübe öğrenelim" dedi.

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ve beraberindeki heyet, bir düzine ziyaretlerde bulunmak amaçlı Türkiye'ye geldi. Bu kapsamda Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde temaslarda bulunan Bakan Kabir, ASO 2. Osb'de yöneticilerle düzenlenen programda bir araya geldi. Kabir, yaptığı konuşmada böyle bir organize sanayi bölgesinin Tacikistan'a kurulması gerektiğini söyleyerek, "Böyle bir sanayi bölgesini Tacikistan'da birlikte kurmamız gerekir. 6 bin çeşit üretimimizi Avrupa Birliği'nin 500 milyona yakın nüfusuna gümrüksüz gönderebiliriz. Türkiye'deki yatırımcıların bizim sanayi bölgemize gelip orada bir yatırım yapsalar ileride biz Avrupa'ya enerjiden üretilen daha az vergiye satabiliriz. Tacikistan'da güçlerimizi birleştirerek oradaki bizim ham maddemizden kullanarak geniş bölgemizde bir iş birliği potansiyelimiz çok geniş. Pazarımız da çok büyüktür. Onu kullanarak iş birliği çerçevesinde yolumuza devam edebiliriz" diye konuştu.

Kabir, daha sonra Türkiye'ye iş birliği teklifinde bulunarak şunları söyledi:

"Benim bildiğim kadarıyla Türkiye, Çin'e gönderdiği malları deniz üzerinden 15 bin 500 kilometreyi aşarak gidiyor. Ama kara yollarıyla bu Tacikistan üzerinden olursa uluslararası kara yollarıyla bu sayı 3 bin 800 kilometreye düşüyor. Bu konuda konuşacak çok şeyler var ama önemli hedefimiz şöyle ki siz de Tacikistan'a gelip oradan kazançlarınızı elde etmek için bir araya gelip iş birliği konusunda birlikte çalışalım. Biz de sizden tecrübe öğrenelim."

ASO 2. ve 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç da, Türkiye'nin hızla büyüyen bir pazar olduğunu ifade ederek, "Türkiye, hızla büyüyen, dünya ile ekonomik alanda hızla bütünleşmesini sürdüren 80 milyonu aşan nüfusuyla yatırımcıya geniş imkanlar sunan büyük pazardır. Özellikle deniz ve kara yollarının yanı sıra, coğrafi konumunun pek çok bölgeye rahatlıkla ulaşım kurmaya imkan vermesi, ülkemiz önemine daha derin bir boyut ve anlam kazanmaktadır" diye konuştu.

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ve beraberindeki heyet, programdan sonra ASO yönetimiyle beraber Osb'de bulunan bir fabrikayı inceleyerek bilgiler aldı. Kabir, OSB ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. - ANKARA

Son dakika haberi... Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir Ankara'da temaslarda bulundu
Son dakika haberi... Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir Ankara'da temaslarda bulundu
Son dakika haberi... Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir Ankara'da temaslarda bulundu
Son dakika haberi... Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir Ankara'da temaslarda bulundu
Son dakika haberi... Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir Ankara'da temaslarda bulundu
Son dakika haberi... Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir Ankara'da temaslarda bulundu

Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası, Türkiye, OSB, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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