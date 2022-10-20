Son dakika haberi | Zelenskiy, 2 bin 507 Rus kişi ve kurumu kapsayan yaptırım kararını imzaladı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Zelenskiy, 2 bin 507 Rus kişi ve kurumu kapsayan yaptırım kararını imzaladı

20.10.2022 22:08
Son dakika haberi | Zelenskiy, 2 bin 507 Rus kişi ve kurumu kapsayan yaptırım kararını imzaladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından sunulan ve aralarında Rus iş adamı Roman Abramoviç'in de bulunduğu 2 bin 507 Rus kişi ve kurumu kapsayan yaptırım kararı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından onaylandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından sunulan ve aralarında Rus iş adamı Roman Abramoviç'in de bulunduğu 2 bin 507 Rus kişi ve kurumu kapsayan yaptırım kararı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından onaylandı.

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna aynı zamanda ekonomik önlemlerle Rusya'nın gücünü zayıflatmaya çalışıyor. Son olarak Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından, Rus kişi ve kurumlara ekonomik yaptırım uygulanmasını öngören taslak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından onaylandı. Yaptırımların hedefi ise, Rus gazeteciler, siyasiler, Rus iş adamları, bankalar ve özel Rus şirketleri oldu.

Rus bankaları yaptırımın hedefi oldu

Ukrayna Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre 256 iş adamı ve gazeteciye yaptırım uygulandı. Rus iş adamı Roman Abramoviç ve Rus asıllı Kıbrıslı iş adamı Leonid Lebedev'in yanı sıra Pervıy Kanal yöneticisi Konstantin Ernst, Rus gazeteci Tina Kandelaki, Rus politikacı İgor Putin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gizli ilişkisi bulunduğu öne sürülen Alina Kabaeva da yaptırım listesine dahil edilen isimler arasında oldu. Rus şirketlerinin de dahil edildiği yaptırım listesinde Rusya'nın dev bankalarından olan Alfa-Bank ve Sberbank da yer aldı.

Kararın ardından adı listeye dahil edilen kişilerin Ukrayna'daki banka hesapları dondurulacak ve aynı zamanda bu kişilerin Ukrayna'ya girişi de yasaklanacak. Rus şirketlerinin de Ukrayna'da iş veya ortaklık yapması ile para transferi sağlaması mümkün olmayacak. - KİEV

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Son dakika haberi | Zelenskiy, 2 bin 507 Rus kişi ve kurumu kapsayan yaptırım kararını imzaladı - Son Dakika

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