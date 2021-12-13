Son dakika haberleri! Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumların 2022 yılı bütçeleri görüşmeleri devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Dışişleri Bakanlığının bu yılki bütçesinin genel bütçe içinde yüzde 4,27 oranıyla son yedi yılın en düşük payına sahip olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde FETÖ hakkında uluslararası toplumun bilgilendirilmesi için çalışma yürütmek üzere görev yapan Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü birimi olduğunu belirten Çeviköz, "Bu Genel Müdürlük, bu konular ile akademik, siyasi, diplomatik, kültürel ve hukuki alanlarda mücadele edilmesi için çalışmalar yürütüyor, aynı zamanda sözde soykırım iddialarıyla mücadele ediyor. Ama bütçesi 2019 yılı bütçesinden daha az. 2019 yılında 11,22 milyon lira olan bütçe, 2022 yılı için 9 milyon 570 bin lira olarak teklif edilmiş, yani 680 bin dolar. Bu parayla, sözü edilen mücadele nasıl yapılır? Bütçedeki bu kısıntının gerekçesi nedir? Söz konusu mücadeleler bitti mi?" diye konuştu.

Avrupa Konseyinin, Türkiye ile ilgili aldığı kararı da anımsatan Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yönelik olarak "Sayın Bakan, siz Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığı yapmış biri olarak Konseyi ve oradaki uygulamaları en iyi bilen kişilerden birisiniz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Türkiye hakkında başlattığı ihlal sürecinin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18'inci maddesinin ihlalinden dolayı olduğunu pekala biliyor olmalısınız. Bu vahim gelişmeyi Türkiye'de yargıya müdahale olarak nitelemek bizi hiçbir yere götürmemekte, çözüme de hiçbir yarar sağlamamaktadır." ifadelerini kullandı.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, turizmin barış ve demokrasi sektörü olduğunu, insanların bir ülkeye giderken o ülkede insan haklarının ihlal edilip edilmediğine bakarak hareket ettiğini dile getirdi.

Budak, Türkiye'nin Avrupa Konseyinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağını ve bundan en çok etkilenecek sektörün turizm sektörü olacağını söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kürsüye getirdiği tahterevalliyi göstererek, bütçeyi tahterevalliye benzetti. Kayışoğlu, "Bu bütçe; bir yüzükle gelip milletin parmağındaki yüzükleri alan, son olarak da milletin yastığının altındakilere göz koyanlar yukarıda kalabilsinler diye hazırlanmış bir bütçedir." görüşünü savundu.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, roman vatandaşların çok büyük sorunlar yaşadığını anlatarak, "Roman mahallelerinde devlet yok. Roman mahalleleri açlıkla karşı karşıya. 6 milyon roman vatandaşımızın yüzde 80'i kayıtsız işsiz. Süt, çocuk maması ve bezi alacak durumda değiller. Müzisyenlerimiz, müzik aletlerini satışa çıkardılar. Çoğu aç, sigortaları yok, 200'den fazla roman müzisyeni intihar etti." dedi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, görevini, sahibi olduğu şirketlerinin çıkarları için kullandığını, bu nedenle de istifa etmesi gerektiğini öne sürdü.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, RTÜK'te 771 kişinin çalıştığını belirterek "Bunların 605'i memur, 166'sı işçi durumunda. RTÜK'te 8 daire başkanı var, 8 daire başkanının 46 başkan yardımcısı var. 46 daire başkan yardımcısı 11 ila 15 bin lira arasında maaş alıyor. Bunların RTÜK bütçesine maliyeti yıllık 9 milyon 120 bin lira. 14 personele 1 daire başkan yardımcısı düşüyor, bu israf değil mi?" diye konuştu.

"Bundan daha büyük bir başarısızlık olamaz"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 10 yıl önce Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığını üstlendiğini, 2014'ten bu yana da "Onursal Başkanlık" sıfatını taşıdığını kaydetti.

Çakırözer, "Bakanlık koltuğunda oturduğunuz yedi yılın sonunda demokrasideki geri gidişiniz nedeniyle ülkemiz Avrupa Konseyinde yaptırım uygulanan ülke konumuna geldi. Bir Dışişleri Bakanı için bundan daha büyük bir başarısızlık olamaz. Sayın Bakan, neden 'Sayın Cumhurbaşkanı, orası Avrupa Birliği değil Avrupa Konseyi. Biz kurucusuyuz, bu kararlara uymak anayasamızın emri, kendi yurttaşımızın hakkına saygının gereğidir.' diye söylemiyorsunuz? Söyleyemiyorsanız çok vahim ama söylüyor da dinletemiyorsanız daha da vahim. Bu durumda istifa etmek için neyi bekliyorsunuz Sayın Bakan?" şeklinde konuştu.

Utku Çakırözer, Türkiye'nin dünyadaki itibarının her geçen gün azaldığını ve kara para aklayan bir ülke konumuna düşürüldüğünü ileri sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Türkiye'nin daha önce Avrupa Birliği üyeliği hedefinin olduğunu belirterek "Bugün Avrupa Birliği üyeliği hedefi ortadan kalktı, bir hayal haline geldi ve Türkiye, ne yazık ki Avrupa Birliği için göçmenleri ülkesinde tutan bir sünger ülke haline geldi." ifadelerini kullandı.

"'Bu ne muhteşem AKM' dediler mi?"

Yerinden söz Alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise muhalefet partilerinin tutumunu eleştirerek siyasette etik kurallar olduğunu söyledi.

Özkan, "Bundan altı yıl, yedi yıl evvel yine bütçe görüşmeleri sırasında Kültür Bakanlığımız bütçeleri görüşülürken kürsüye her çıkan 'AKM'yi yıktırtmayız' diyenler bugün kürsüye çıkıp da 'Ey AK Parti, Cumhur İttifakı, bu ne muhteşem AKM, bu ne muhteşem opera salonu? Sizden Allah razı olsun' dediler mi?" sorusunu sordu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da AKM yapımı için hükümete teşekkür ederek "Umarım ve dilerim ki Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatında da kamu-özel iş birliğinde; havalimanlarında, yollarda, tünellerde, hastanelerde olduğu gibi milletin cebinden paralar çaldırılmamıştır." şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Garibe Gezer'in "şüpheli ölümüyle" ilgili aradan dört gün geçmesine rağmen bir soruşturmanın başlatılmadığını ancak bu durumu protesto eden Gülten Kışanak, Gülser Yıldırım ve Figen Yüksekdağ gibi HDP'li siyasetçiler hakkında 24 saat içinde soruşturma başlatıldığını kaydetti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise AK Parti'nin daha somut konular üzerinde konuşması gerektiğini, doların 14,50 seviyesine geldiğini belirtti.

Usta, "Döviz kuruna dördüncü müdahale geldi. Müdahalelerden sonuç alınamıyor. Bankalardan hangi firma veya yandaşa ne verildiğini bilmiyoruz. Merkez Bankası uluslararası piyasalardan getirdiği paraları içeride birilerine peşkeş çekiyor. Bu bankalardan dövizi alan hangi firmalar? Bu konuda duyumlarımız var onun için soruyorum." dedi.