Son dakika haberleri | İran'dan İngiltere'ye yaptırım kararı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İran'dan İngiltere'ye yaptırım kararı

19.10.2022 22:32
Son dakika haberleri | İran'dan İngiltere'ye yaptırım kararı

Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanlığı, terör örgütlerine destek vermek, insan hakları ihlalinde bulunmak ve İran'da kaos çıkartma suçlamasıyla aralarında İranlı komutan Kasım Süleymani suikastı sırasında İngiltere Genelkurmay Başkanı olan General Mark Carleton-Smith gibi isimlerin yer aldığı İngiliz 4 kurum...

İran Dışişleri Bakanlığı, terör örgütlerine destek vermek, insan hakları ihlalinde bulunmak ve İran'da kaos çıkartma suçlamasıyla aralarında İranlı komutan Kasım Süleymani suikastı sırasında İngiltere Genelkurmay Başkanı olan General Mark Carleton-Smith gibi isimlerin yer aldığı İngiliz 4 kurum ve 9 yetkili ismi yaptırım listesine aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada İngiltere'ye yönelik yaptırım kararları alındığı duyuruldu. Bakanlık, terör örgütlerine destek vermek, insan hakları ihlalinde bulunmak ve İran'da kaos çıkartma suçlamasıyla İngiltere ait 4 kurum ve 9 yetkili ismi yaptırım listesine aldı. Bakanlık tarafından açıklanan yaptırım listesinde, İngiltere Siber Güvenlik Merkezi, İngiltere İletişim Merkezi, Valeant Medya şirketleri, İngiltere merkezli İran International ve BBC Farsça kanalları yer aldı.

Avam Kamarası üyeleri listede

Yaptırım listesinde yer alan isimler arasında ise, Birleşik Krallık Lordlar Kamarası üyesi Stuart Polak, Birleşik Krallık Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Tom Tugendhat, Avam Kamarası'nda İşçi Partisinin İsrail ile Dostluk Grubu Başkanı Steve McCabe, Muhafazakar Parti'den Stephen Crapp, Birleşik Krallık'ın Basra Körfezi Komutanı Don Mackinnon, Birleşik Krallık Avam Kamarası üyesi Bop Blackman, İngiltere'nin eski Çevre Bakanı Theresa Villirers, İngiliz siyasetçi Anthea Mcintyre ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü sırada İngiltere Genelkurmay Başkanı olan General Mark Carleton-Smith bulundu.

Yapılan açıklamada yaptırım listesine alınan isimlerin İran'a girişlerine izin verilmeyeceği, İran sınırları içerisindeki tüm mal varlıklarına el konulacağı ve İran bankalarını kullanarak işlem yapamayacakları belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Son dakika haberleri | İran'dan İngiltere'ye yaptırım kararı - Son Dakika

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