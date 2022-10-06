Son dakika haber! MEHMET ÖZHASEKİ TERÖRİSTLERİ İNLERİNE GİRİP, ORADA BOMBALIYORUZ

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki Tokat'ta katıldığı açılış programında sınır ötesindeki terör operasyonlarıyla ilgili olarak, Sınır ötesinde belli bir kilometreye kadar gittik. Şimdi, kendi inlerine kadar 140-150 kilometre gidiyoruz. Tek tek bulup orada bombalıyoruz, imha ediyoruz, sonra dönüp geliyoruz? dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Tokat il merkezinde Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi açılışı ile Turhal ilçesinde Pancar Kampanya Döneminin açılış programına katıldı. Özhaseki, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşların iştirak ettiği programda Turhal Şeker Fabrikası 89'uncu Kampanya Döneminin açılışını gerçekleştirdi. Ardından, Tokat'ın tarihi Sulusokak Çarşısında bulunan, Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yağıbasan Medresesi Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi'nin açılışını yaptı.

'ÜLKEDE HUZUR VAR, ONLARA HUZUR YOK'

Buradaki konuşmasında terörden arındırılan ülkede huzurun hakim olduğunu ifade eden Özhaseki, Terör belasıyla hamdolsun uğraştık ve artık ülkede huzur var. Onlara huzur yok. Huzur da bulamayacaklar. Türkiye temizlendi. Sınır ötesinde belli bir kilometreye kadar gittik. Şimdi kendi inlerine kadar 140-150 kilometre gidiyoruz. Tek tek bulup orada bombalıyoruz, imha ediyoruz, sonra dönüp geliyoruz. Neden Ülkemizde başka türlü gelip de bunlar sızma yapıp bir evladımızı daha şehit etmesinler diye. Bu mücadeleler kolay olmuyor. FETÖ belasıyla da mücadele edildi yıllarca. Elhamdülillah o belanın da altından kalktık. Çünkü öyle sinsi bir örgüt ki herkesi din tarafından bağlamışlar. Garibanların çocuklarını almışlar. Zenginlerin de zekatını alıp birleştirmişler ve devletin en iyi yerine doğru sızmışlar. 50 yıl boyunca gizlice yaptıkları bu faaliyet en sonunda 15 Temmuz gibi bir gecede tüm gerçekliğiyle, çıplaklığıyla herkesin önüne çıktı. O gün bu çirkinliği herkes görmüş oldu. Görmeyenler de görmüş oldu. ve Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, iradesiyle, cesaretiyle ve bütün bir milletin de ayağa kalkmasıyla o kötülüklere de son verdik? diye konuştu. (DHA)