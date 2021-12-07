Son dakika haberleri: TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçeleri Meclis Genel Kurulunda - Son Dakika

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, TEİAŞ'ın özelleştirilmesinden derhal vazgeçilmesini istedi.

İYİ Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda görüşülen TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun 2022 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, 2022 bütçesinin yoksulluk ve yolsuzluk bütçesi olduğunu savundu.

Bütçenin birkaç kişiye sefa, milyonlarca vatandaşa ise cefa ve zulüm getirdiğini iddia eden Kaplan, "Bu zamana kadar yaptığınız bütçelerle zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptınız." dedi.

Türkiye'nin son 8 yıl içinde en çok gerileyen 5 ülke arasında olduğunu öne süren Kaplan, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte tek kişinin verdiği kararların ülkeyi her bakımdan daha da kötüye götürdüğünü, uluslararası alanda ve yurt içinde hükümetin güvenilirliğinin kalmadığını söyledi.

Meclis personeli arasında ücret farkları bulunduğunu dile getiren Kaplan, bu durumun personel arasında huzursuzluğa neden olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Türkiye'nin büyük bir devlet kriziyle karşı karşıya olduğunu, bunun yansımalarının başta ekonomi olmak üzere her alanda kendisini gösterdiğini savundu.

Çelik, "Halk pahalılık, enflasyon, faiz, döviz sarmalında boğulmaktadır. Yüksek faiz düşük kur politikasıyla ülke ithalat çöplüğüne dönüştürüldü. Bu politika bugüne kadar sürdürüldü, şimdi de 'Faiz sebep enflasyon netice' denerek düşük faiz yüksek kur politikasına dönülmüştür. Türkiye bir deneme tahtasına çevrilmiş ve köleleştirme politikasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Krizin kamu kurum ve kuruluşlarını da olumsuz etkilediğini söyleyen Çelik, "Bugün geldiğimiz noktada Kamu Denetçiliği Kurumu AKP eliyle partizanlaştırılmıştır. AKP'li ya da AKP'ye müzahir olan kişilerin burada görevlendirilmesi en büyük problemdir. Bakınız, mevzuat açıktır, seçim usulü ortadadır. Burada demokratik, adil, hakkaniyete uygun bir seçim usulü göremiyoruz." diye konuştu.

"Denetimin niteliksiz bir hale getirilmesi kabul edilebilir bir durum değil"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi de Sayıştay tarafından hazırlanan birçok raporun kamuyu zarara uğratma, rant, rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük içermesine rağmen adli yargılamadan kaçırıldığını ileri sürdü.

AK Parti hükümetlerinin asıl görevinden uzaklaştırdığı kurumlardan birisinin de Sayıştay olduğunu savunan Bahşi, "Sayıştay üzerinde baskı oluşturarak denetimin niteliksiz bir hale getirilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Hukukun üstünlüğüne inanan her iktidar hesap verebilir ve denetlenebilir olmayı kabul etmek zorundadır. Sayıştayın daha etkin bir şekilde işini yapması mutlaka sağlanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin başkan dahil yarısından fazlasının hukukçu olmadığını anlatan Bahşi, "Hukuk eğitimi almamış, hayatında hakimlik yapmamış, ceza hukukundan habersiz kişiler nasıl ceza yargılaması yapacak, verdikleri karara inanç nasıl sağlanacaktır? Çözüm, Yüce Divan görevinin AYM'den alınarak Yargıtay ceza daireleri başkanlarından oluşacak bir kurula verilmesidir." dedi.

"Ya fahiş fiyattan gaz almaya devam edeceğiz ya da soğuk ve karanlığa hapsolacağız"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, enerji alanın Türkiye için acil ve içinden çıkılması zor bir sorun haline geldiği ifade etti.

AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin enerji arzında yüzde 67 dışa bağımlıyken bugün yüzde 74 oranında dışa bağımlı hale geldiğini kaydeden Öztürk, "Türkiye, taşınması giderek zorlaşan bir mali külfetle karşı karşıya kalıyorsa bunun en önemli nedeni öngörüsüzlük ve plansızlıktır." ifadesini kullandı.

Enerjide ithal bağımlılığın en önemli ayağının doğal gaz olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"2021 yılı içinde, ülkemizin uzun vadeli doğal gaz sözleşmelerinin bir bölümünün süresi sona ermiş ancak yaklaşık 20-25 yıllık sözleşmeleri kapsayan bu anlaşmalar yenilenmemiştir. Bu yılı kurtarsak bile doğal gazı hangi satıcıdan, hangi fiyatla alacağımız muammadır. Gelinen noktada ülkemiz sadece enerji ihtiyacı içinde değil, çaresizlik içindedir. ya fahiş fiyattan gaz almaya devam edeceğiz ya da soğuk ve karanlığa hapsolacağız."

"Bulunduğu iddia edilen doğal gazlar dışa bağımlılığı henüz azaltamadı"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ise AK Parti iktidarında enerjide dışa bağımlılığın giderek arttığını ileri sürerek, "Her doğal gaz zammından önce Karadeniz'de bulunduğu iddia edilen doğal gazlar da bu dışa bağımlılığı henüz azaltamadı. Dışa bağımlılık ani bir krizle ülkede doğal gaz yokluğuna sebep olabilecektir, bu nedenle yeterli kapasitede doğal gaz depolamak gibi çözümler kullanılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Çevreye zarar vermeden, doğa dostu olan yenilenebilir enerjiyi desteklediklerini dile getiren Altıntaş, nehir tipi hidroelektrik santrallerin çevreye zarar verdiğini, maden arama adı altında doğa ve orman katliamları yapıldığını savundu.

İktidara mensup milletvekillerinin konuşmaları dinlemediğini söyleyen Altıntaş, "Cumhurbaşkanlığından dikkatle izleniyor ki bazı önerilerimiz dikkate alındı. Önerilerimizin Cumhurbaşkanlığınca dikkatte alınmasından yola çıkarak yeni bir öneri daha yapacağım. Sayın Cumhurbaşkanı, TEİAŞ'ın özelleştirilmesinden derhal vazgeçin." dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs de "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nda son durum nedir? Ne zaman gelecek, ne zaman yürürlüğe girecek?" diye sordu.

Türk futbolunun son 20 yılda yönetsel gelişim ve parasal gelişim hızının çok gerisinde kaldığını savunan Örs, bu sorunların ortadan kaldırılması için Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nın önemli olduğunu vurguladı.

Öğrenci yurtlarıyla ilgili sorunlara da değinen Örs, öğrenci sayısının fazla, yurt sayısının az olduğunu belirtti.