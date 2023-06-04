İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim gerçekleşti! Ali Yerlikaya görevi Süleyman Soylu'dan devraldı

Eski Kabine'nin en çok konuşulan ismiydi! Süleyman Soylu böyle veda etti

İçlerinde bir isim var ki tüm gazeteler övgüyle bahsetti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu. Bakanlıkta yapılan devir teslim töreninde, Süleyman Soylu görevi Ali Yerlikaya'ya bıraktı.

SOYLU: ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN

Kameraların karşısına geçerek veda konuşması yapan Süleyman Soylu, "Aziz milletimizi, birlikte emek verdiğimiz, mesai yaptığımız, acı tatlı birçok hatıraya ortak olduğumuz mesai arkadaşlarımızı ve tüm personellerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA: GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ

"Hizmet bayrağını sizden devralmak benim için büyük bir onur" diyen yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz, temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır, bundan asla taviz verilmeyecektir" mesajını verdi. Yerlikaya, "Aşk ile çalışan yorulmazmış, aşk ile çalışacağız Allah'ın izniyle yorulmak bilmeyeceğiz" diye konuştu.