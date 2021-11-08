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Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil - Son Dakika

Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil

08.11.2021 17:30
Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil

Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın şehit yakını Tahir Gümren'e ettiği küfürle ilgili ilk tepkisini verdi. Uzun süren suskunluğunu bozan Akşener, "Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada şehit yakını olduğunu ifade eden Tahir Gümren isimli vatandaş tarafından protesto edilmişti. Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği Gümren'in kulağına eğilerek sinkaflı sözler sarf etti. Ettiği küfrü önce inkar eden ancak daha sonra yayınladığı video ile kabul ederek herkesten özür dileyen Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti Grup Başkanvekili görevinden istifa etti.

TÜRKKAN'IN YERİNE ERHAN USTA SEÇİLDİ

Bugün saat 14.00'da Meclis'te gerçekleştirilen seçimlerin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi. Aynı zamanda partinin Ekonomi Politikaları Başkanı konumunda olan Usta'nın son dönemdeki ekonomi gündemi nedeniyle bu göreve seçildiği ve aday olmadan önce de Akşener'den olumlu yanıt aldığı belirtildi.

"BİZİ SAHADAN ÇEKMEK İSTİYORLAR"

NTV'nin haberine göre; toplantıya katılan Meral Akşener'den konuyla ilgili ilk tepki geldi. Akşener, ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil

Lütfü Türkkan, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil - Son Dakika
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