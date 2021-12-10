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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, terörle mücadele vurgusu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, terörle mücadele vurgusu Açıklaması

10.12.2021 17:58
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, terörle mücadele vurgusu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnanıyorum ki terörün çürüyen kökü kazınacak, teröristlerin de gömülecek kuyuları kazılacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnanıyorum ki terörün çürüyen kökü kazınacak, teröristlerin de gömülecek kuyuları kazılacaktır. Bundan taviz yoktur, geri adım yoktur, vazgeçme yoktur. Nerede bir hain varsa bir kahraman karşısına çıkacaktır. Hangi bataklıkta bir haşarat üremişse orası tertemiz yapılacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün dört askerin şehit düştüğünü hatırlattı.

"Her şehit gönüle düşen nar, toprağa düşen nurdur." ifadesini kullanan Bahçeli, şehitleri "vatan semalarında dolaşan ebedi muhafızlar" olarak niteledi.

Şehitlere "öldü" denilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Çünkü onlar ölmez, ölmemiştir. Yalnızca bizler göremeyiz. Biliriz ki her şehit Allah'ın gufranıyla mükafatlandırılmıştır. Gazilerimiz, şehitlerimiz beka serverimiz, birlik ve dirlik servetimizdir. Şehit helal ve haysiyetli mücadelelerin şeniyeti, gazilerimiz de şahididir. Türk milleti yerin üstünde yaşayanlar kadar yerin altında sere serpe uzanıp sıradağlar gibi duranların kutlu mecmudur. Dün şehitler kervanına dört kahramanımız daha eklendi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde Uzman çavuşlarımız Doğanay Çelik, Ali Sarı, İdris Aksöz ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Emre Ceylan şehit düştüler. Dilerim ki, şehadetleri mübarek olsun."

"Terörün çürüyen kökü kazınacak"

Şehitlerin vatan ve millet uğrunda gözlerini daldan budaktan esirgeyemeyerek makamların en yücesine ulaştığını bildiren Bahçeli, "Rabb'im rahmetiyle muamele etsin. Geride bıraktıkları muhterem ailelerinin, silah arkadaşlarının, aziz milletimizin ve ezcümle hepimizin başı sağ olsun. Bayraklaşıp devleşen şehitlerimiz bugün dualar eşliğinde vatan topraklarına emanet edildiler. Al bayrağımız örtüleri, hatıraları övünçleri olarak aramızdan (fiziken) ayrıldılar." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin dökülen kanlarının yerde kalmayacağını, sorulacak hesaplarının mahşere bırakılmayacağını vurgulayan Devlet Bahçeli, "İnanıyorum ki terörün çürüyen kökü kazınacak, teröristlerin de gömülecek kuyuları kazılacaktır. Bundan taviz yoktur, geri adım yoktur, vazgeçme yoktur. Nerede bir hain varsa bir kahraman karşısına çıkacaktır. Hangi bataklıkta bir haşarat üremişse orası tertemiz yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin görüşüldüğünü hatırlatan Bahçeli, şunları belirtti:

"Şehitlerimizin acısına maruz kaldığımız şu günlerde, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin görüşülmesi esnasında tezahür eden ağır provokasyonlar, şiddet ve derinlik kazanan tahrik provaları yürek yaramıza adeta tuz basmaktadır. İhanet her yerdedir. İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken, CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin beka mücadelemizden intikam alır gibi, şehitlerimize hakaret edercesine, kahraman güvenlik görevlilerimize saldırırcasına öfke nöbetine kapılmaları, nefret diline kapılanmaları aleni zillettir. Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçeleri müzakere edilirken mayası bozuk, meşrebi bulanık, mensubiyeti hasarlı isimlerin alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, işbirlikçiliğin alametifarikasıdır."

"TBMM'de yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"TBMM'de yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir. Bölücü terör örgütü darbe üstüne darbe yedikçe Meclis'e yuvalanmış ittifak ve ikbal ortaklarının ateşi yükselmekte, sinir sistemleri, oto kontrol mekanizmaları altüst olmaktadır. Artık CHP'yi HDP'den, Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır.

Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır. Bir HDP'li vekilin 'Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz.' açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün Genel Kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil'in yeni CHP'sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir. Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle, dağda, şehirde, kırsalda, mezrada, sınır ötesinin her tehdit saçan noktasında başı ezilen, ayaklar altında sürünen terör örgütünün hunhar ve hain fermanını TBMM'de okumaya çalışan mülevves ve müptezel emellere müsaade edilmeyecektir.

Meclis kürsüsünü lekeleyip demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alarak, terörle mücadelede insanüstü mücadeleler sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar. Türk milleti her şeyin gözlemcisi, her gelişmenin takipçisi, her terör hayranının da hasmıdır. Yavruları yetim bırakan, gelinleri dul koyan, anaları, babaları acılar içinde kıvrandıran şerefsiz teröristlere ne sözle, ne de eylemle karşı gelemeyen, karşı çıkamayan kim varsa bizim nazarımızda akan kanda payları olan, doğrultulan kanlı silahlardan tutan vatansızlardır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, terörle mücadele vurgusu Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, terörle mücadele vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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