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Son dakika! MHP'li Kılavuz: "Zorunlu engelli kotalarının yükseltilmesi beklenti haline gelmiştir" - Son Dakika

Son dakika! MHP'li Kılavuz: "Zorunlu engelli kotalarının yükseltilmesi beklenti haline gelmiştir"

03.12.2021 16:30
Son dakika! MHP'li Kılavuz: "Zorunlu engelli kotalarının yükseltilmesi beklenti haline gelmiştir"

Son dakika haberler: MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, engellilerin istihdamında zorunlu engelli kotalarının yükseltilmesinin beklenti haline geldiğini bildirdi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, engellilerin istihdamında zorunlu engelli kotalarının yükseltilmesinin beklenti haline geldiğini bildirdi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in tarımdan turizme, sanayiden eğitime, çok yönlü ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmaların yapıldığı, kara, deniz ve demir yolu ulaşımının sağlandığı, limanı, organize sanayi ve serbest bölgeleri ile stratejik bir konumda bulunduğunu söyledi.

Mersin'in bu konumu göz önüne alınarak potansiyelinin değerlendirilmesinin ülke ve bölge için önemli olacağını vurgulayan Kılavuz, Mersin'in ve Mersinlilerin talep ve beklentilerini Meclis'e taşıyıp çözüm kavuşturmanın mücadelesini vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Kılavuz, tarımsal desteklerin sürdürülmesinin, Yörüklerin yaşadığı ve hayvanlarını otlattığı bölgelerde daha toleranslı olunmasının beklentiler arasında yer aldığını, turizmle ilgili olarak da bütünlükçü ve sürdürülebilir bir eylem planı hazırlanarak şehrin cazibe merkezi haline getirilmesi ve Mersin'in turizm potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm engellileri en kalbi duygularla selamladığını söyleyen Kılavuz, "Engelli kardeşlerimize her türlü desteğin artırılarak sürdürüldüğü, toplumsal yaşamda hiçbir zorlukla karşılaşmadığı, her yönüyle engelsiz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek adına mücadelemizi sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Engellilere yönelik politikaların artırılmasının sorunların çözümünde önemli bir adım olacağını belirten Kılavuz, engelli sayısal veri tabanını oluşturmak için de ciddi ve kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Engellilerin sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Kılavuz, "Memur alımlarında engelli kardeşlerimizin istihdamında zorunlu engelli kotalarının yükseltilmesi beklenti haline gelmiştir." dedi.

Kılavuz, gazetecilerin, CHP'nin Mersin'de hafta sonu yapacağı mitinge yönelik değerlendirmesi olup olmadığını sorması üzerine, mitinglerin huzur içinde yapılmasını istediklerini ifade etti. Kılavuz, civar illerden CHP'lilerin yanı sıra İYİ Partili ve HDP'lilerin de mitinge katılacağını öğrendiklerini belirterek, Türkiye'nin her şeyi yakından takip ettiğini dile getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Engelli, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! MHP'li Kılavuz: 'Zorunlu engelli kotalarının yükseltilmesi beklenti haline gelmiştir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! MHP'li Kılavuz: "Zorunlu engelli kotalarının yükseltilmesi beklenti haline gelmiştir" - Son Dakika
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