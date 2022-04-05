Son dakika... Milletvekillerinin illere göre dağılımını belirleyen YSK Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Son dakika... Milletvekillerinin illere göre dağılımını belirleyen YSK Kararı Resmi Gazete'de

05.04.2022 07:22
Son dakika... Milletvekillerinin illere göre dağılımını belirleyen YSK Kararı Resmi Gazete'de

Son dakika politika haberi: Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekillerini illere göre dağılımını belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekillerini illere göre dağılımını belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkaracak.

YSK Başkanlığı tarafından yayımlanan kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlendi. Kararda, seçimde hangi ilden kaç milletvekili çıkarılacağı ve illerin kaç seçim bölgesinden oluşacağı belirlendi.

Dağılımın ve oluşturulan seçim bölgelerinin, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan güncel nüfus verilerine göre yapıldığının bilgisi verildi. Yayımlanan 124 numaralı YKS kararında, 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı. Diğer illerin ise 18'den az milletvekili çıkardığı için tek bölge halinde seçime gireceği belirtildi. Buna göre; Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkararak, TBMM'ye gönderecek. - ANKARA

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Yüksek Seçim Kurulu, Milletvekili, Ankara, Gazete, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Milletvekillerinin illere göre dağılımını belirleyen YSK Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Milletvekillerinin illere göre dağılımını belirleyen YSK Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika
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