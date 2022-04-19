Son dakika politika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini tutuşturmak arayışında olan bazı görevli provaktörlerin, sosyal medyada taşeronluk yapanların devrede olduğu net olarak görülmektedir." - ANKARA