Son dakika politika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini... - Son Dakika
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Son dakika politika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini...

19.04.2022 11:00
Son dakika politika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini...

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini tutuşturmak arayışında olan bazı görevli provaktörlerin, sosyal medyada taşeronluk yapanların devrede olduğu net olarak görülmektedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini tutuşturmak arayışında olan bazı görevli provaktörlerin, sosyal medyada taşeronluk yapanların devrede olduğu net olarak görülmektedir." - ANKARA

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MHP Genel Başkanı, Suriyeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika politika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini... - Son Dakika
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