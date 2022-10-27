HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk hakkında sağlık sorunları sebebiyle tahliye kararı verildi

2016'da gözaltına alınarak 2017'de, Ankara 17. Ağır Ceza mahkemesi tarafından 'yasadışı örgüt üyeliği' suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verilen HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk'un sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi.
Adli Tıp Kurumu, Kocaeli 1 No'lu F Tipi'nde Aralık 2016'dan beri tutuklu olan ve bir süredir demans teşhisi konulması nedeniyle tahliyesi talep edilen HDP eski Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk hakkında "Cezaevinde kalamaz" raporu verdi. Raporun ardından avukatlar Tuğluk'un serbest bırakılması için başvuruda bulundu. Raporu ve başvuruyı değerleniren mahkeme Aysel Tuğluk hakkında tahliye kararı verdi.
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