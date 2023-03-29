Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye intikal ederek çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yoğun tempo nedeniyle rahatsızlanmıştı.
Yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği açıklanan Bakan Soylu, dün akşam Kahramanmaraş'ta bir iftar programında görüntülendi.
İftar programının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Soylu'ya ilde koordinatör olarak görev yapan bazı illerin valilileri de eşlik etti.
Program sırasında kaydedilen görüntülerde Bakan Soylu'nun yaşadığı rahatsızlık nedeniyle elinde bastonla yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Politika › Bakan Soylu, yaşadığı şiddetli bel ağrısının ardından ilk defa görüntülendi! Bastonla yürümesi dikkat çekti - Son Dakika