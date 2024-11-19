PİAR araştırma şirketi, kasım ayında Türkiye siyasi gündem araştırmasında partilerin oy oranlarındaki son durumu yayınladı. 10-15 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 680 katılımcıya, "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.
CHP, yüzde 23,3 oy alarak anketlerdeki birinci parti konumunu sürdürdü. AK Parti ise yüzde 22,8 oy oranı ile ikinci oldu.
Araştırma şirketi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörist başı Öcalan Meclis'te konuşsun" çıkışının ardından partisinin 1,5 puan düşüş yaşadığını paylaştı. AK Parti'nin ise bu çıkışın akabinde 2 puan oy kaybettiği görüldü.
Son ankette kararsız seçmenlerin sayısında yaşanan artış dikkat çekti. Kararsız seçmenler yüzde 24,2 ile tüm siyasi partileri geçti.
Son Dakika › Politika › Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu 'kararsızlar' oldu - Son Dakika
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