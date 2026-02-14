Sosyal medyada anonim yorumlara son! Kimlik kesinlikle belli olacak - Son Dakika
Sosyal medyada anonim yorumlara son! Kimlik kesinlikle belli olacak

14.02.2026 13:12
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün katıldığı televizyon programında sistemdeki değişiklikler ve yeniliklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya ile ilgili de dikkat çeken değişiklikler yapılacağını belirten Gürlek, ''Bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada anonim hesap ve yorum döneminin sona ereceğine yönelik düzenleme gündemde. Özellikle Instagram, X ve Facebook gibi büyük platformlarda sahte hesapların önüne geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Çevrim içi hakaret ve dezenformasyonla mücadelenin sosyal medya düzenlemesine de değindi.

Sosyal medyada bilgi kirliliği olduğunu, hakim ve savcıların linç edildiğini söyleyen Bakan Gürlek, çalışmaları devam eden düzenlemeye atıfta bulundu.

SOSYAL MEDYADA ANONİM HESAP DÖNEMİ BİTECEK

Bakan Gürlek, "Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Bu kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak." diye konuştu.

Bu mecralarda yargıyı etkileme amaçlı paylaşımlar yapıldığını söyleyen Gürlek, "Bunlar yanlış. Eğer sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak." ifadelerini kullandı.

Gürlek, sosyal medya ile ilgili yasa çalışmasına önem verdiğini de dile getirdi.

DÜZENLEME SON AŞAMADA

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalar ise sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, perşembe günü katıldığı NTV yayınında sosyal medya düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini söylemişti.

Yeni düzenleme ile birlikte 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi hedefleniyor.

Siber zorbalık ve akran zorbalığının giderek arttığı bir dönemde bu düzenlemeyi yapmayı elzem gördüklerini anlatan Bakan Göktaş, düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacağını söylemişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 1234 1234:
    çok doğru bi karar 1 0 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    1234 İsmi ile yorum yapamayacaksın mesela:) 0 0
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Çok gecikmiş ama doğru bir karar Bu kararla Ekonun trol ordusunda Büyük bir yıkım yapar 0 0 Yanıtla
  • Haggı Haggı:
    ee sk ttoller nasıl olacak 0 0 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    EKONUN TROL ORDULARI YANDI:) 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sosyal medyada anonim yorumlara son! Kimlik kesinlikle belli olacak
