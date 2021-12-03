Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor! Vatandaş, Süleyman Soylu'yu ve TÜİK'i topa tuttu - Son Dakika

Bu sabah Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'ten randevu istediğini ancak alamadığını söyledi. "Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" paylaşımının ardından belirttiği saatte TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu içeriye alınmadı.

Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. CHP lideri için ''mekan basmak'' sözlerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan bu durum sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü. TÜİK'in vatandaşa her halükarda açık tutması gereken kapıları açmaması ve İç İşleri Bakanının bir devlet kurumuna ''mekan'' demesi bir çok insan tarafından yanlış bulundu.

İşte o tepkilerden bazıları...