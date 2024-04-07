Komedyen Özgür Turhan bir gösterisinde yaptığı espriyle tartışma yarattı. Turhan, "Tylolhot'ta kokain olduğunu söylüyorlar. Ben inanmıyorum çünkü hiç Süleyman Soylu ile fotoğrafını görmedim" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyaya görüntüleri de düşen gösterideki sözlere eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt gecikmedi. Soylu, "Hayatım boyunca ülkeme ve milletime sadakatim dolayısıyla anti-emperyalist oldum ve olmaktan gurur duyarım.
Aylardır devlete, polise, jandarmaya ve bizlere yapılan bütün iftiraları seyredenlere, siyasi uzantısı belli güya komedyen veya fetödyen üzerinden sonuç alma, saldırarak sindirme gayretinde olanların saldırılarına neden olan tutumumu tekrar edeyim;
Amerika Gazze'de katildir. İsrail Gazze'de katildir. PKK-PYD teröristtir. İşbirlikçileri de teröristtir. Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal'a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum" dedi.
Son Dakika › Politika › Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili 'uyuşturucu' sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatili için şehre gelen ve başka şehirlere giden sürücüleri karşılayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takmalarını ve aşırı hız yapmamalarını istedi. Ayrıca çocuklara meyve suyu, çikolata ve düdük dağıttı. Karabük'te trafik hareketliliğinin yoğun olduğunu belirten Vali Yavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının bayram süresince tedbirlerini aldığını ve denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Vali Yavuz, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarını beklediğini ifade etti.
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.
Ankara'da bağımsız aday olan Lokman Cengiz, seçimlerde 224 oy alınca pusulada isminin küçük harfle yazılması nedeniyle oy kaybettiği iddiasıyla YSK'ya başvuru yaptı. Savcılığa da suç duyurusunda bulunan Cengiz "Karşıma Mansur Yavaş'ın çıkması adil değildir. Ülkem için sonuna kadar mücadele ettim. Ülkemi Amerika'ya karşı korudum ve savundum. Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden mazbatanın AKP'nin adayına verilmesini protesto etmek için YSK önünde toplandı. Yapılan basın açıklamasında, ölü seçmenlerin nasıl oy kullandığının tespit edilmesi ve seçimin iptal edilmesi talep edildi. CHP yetkilileri, çifte standartların çözülmesi ve Hatay halkının iradesinin korunması gerektiğini vurguladı.
Adana'da Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, mazbatasını aldıktan sonra itiraz üzerine başkanlığı düşürülen Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti ve gözyaşlarına boğuldu.
MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, göreve başladı. Atlı, mazbatasını İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende aldı. Törenin ardından Atlı, hayatını kaybeden kuzeni Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti ve dua okudu.
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