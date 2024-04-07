Soylu\'dan komedyen Özgür Turhan\'ın kendisiyle ilgili "uyuşturucu" sözlerine tepki gösterdi

Politika

Komedyen Özgür Turhan bir gösterisinde yaptığı espriyle tartışma yarattı. Turhan, "Tylolhot'ta kokain olduğunu söylüyorlar. Ben inanmıyorum çünkü hiç Süleyman Soylu ile fotoğrafını görmedim" ifadelerini kullandı.

SOYLU'DAN YANIT GECİKMEDİ

Sosyal medyaya görüntüleri de düşen gösterideki sözlere eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt gecikmedi. Soylu, "Hayatım boyunca ülkeme ve milletime sadakatim dolayısıyla anti-emperyalist oldum ve olmaktan gurur duyarım.

"SİYASİ UZANTISI BELLİ GÜYA KOMEDYEN..."

Aylardır devlete, polise, jandarmaya ve bizlere yapılan bütün iftiraları seyredenlere, siyasi uzantısı belli güya komedyen veya fetödyen üzerinden sonuç alma, saldırarak sindirme gayretinde olanların saldırılarına neden olan tutumumu tekrar edeyim;

"ONUN İÇİN ŞİFA DİLİYORUM"

Amerika Gazze'de katildir. İsrail Gazze'de katildir. PKK-PYD teröristtir. İşbirlikçileri de teröristtir. Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal'a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum" dedi.