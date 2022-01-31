Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar - Son Dakika

Geçtiğimiz aylarda şehit yakını Tahir Gümren'e küfrederek büyük tepki çeken, ardından da İYİ Parti'deki genel başkan vekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

"TUZ BAŞTAN KOKMUŞ ARTIK"

Kocaeli'nde bir açılışa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik eden Lütfü Türkkan, Kılıçdaroğlu'yla yan yana durarak fotoğraf çektirdi. Söz konusu fotoğrafa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ise sert bir tepki geldi. Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok yakışmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu, şehidimizin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan ile birlikte açılışa katılmış. Tuz kokmuş artık." ifadelerine yer verdi.

ÖZÜR MESAJI YAYINLAMIŞTI

Türkiye'yi ayağa kaldıran küfür olayı sonrasında Türkkan, Twitter hesabından "Milletimize arzımdır" mesajıyla bir özür videosu paylaşmıştı. Türkkan, konuşmasının sonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, tüm kadınlardan, partili arkadaşlarından ve Türk milletinden özür dilemiş; küfür ettiği şehit yakınından özür dilememişti.

SERT TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit yakınına küfür eden İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'a sert tepki göstermiş; "Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlara milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp sokağa çıkamaz hale getirecek" demişti.