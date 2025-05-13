Ne diyeceği merak ediliyordu! Süleyman Soylu'dan PKK'nın kararına ilk yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ne diyeceği merak ediliyordu! Süleyman Soylu'dan PKK'nın kararına ilk yorum

Geniş Video İzle

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın silah bırakma ve kendini feshiyle ilgili, "Bugün Türkiye için bambaşka bir başlangıçtır. Torunlarımızın bizim yaşadığımız 40 yıldır çekinceleri ve korkuları yaşamayacağı bir bambaşka dönem başlayacak" dedi.

13.05.2025 12:44  Güncelleme: 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Soylu, Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini söyledi.

"KORKULARI YAŞAMAYACAĞIMIZ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Süleyman Soylu, açıklamasında "Bugün Türkiye için bambaşka bir başlangıçtı. Çocuklarınızın, çocuklarımızın, torunlarınızın, torunlarımızın bizim yaşadığımız 40 yıldır çekinceleri ve korkuları yaşamayacağı bir bambaşka dönem başlayacak."

"ÖNEMLİ OLAN ÖRGÜTÜN KENDİNİ FESHETMESİ"

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin olarak, örgütün kendini ideolojik ve iradi olarak feshetmesini önemli bir gelişme olarak niteleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Önemli olan bir örgütün kendini irade olarak hem de ideolojik olarak feshetme kararını; etkinliğim, yetkinliğim, var olma sebebim ortadan kalkmıştır deyip noktalamasıdır."

"BİRİLERİ KÜÇÜMSEYEBİLİR"

Soylu, bu sürecin tarihi bir anlam taşıdığını belirterek, "Bugün tarihsel bir adımdır. Birileri küçümseyebilir; ne yaparsanız yapın bahane bulabilirler. Ancak, terörsüz bir Türkiye ve daha da önemlisi terörsüz bir bölge oluşturuyoruz şu anda; bu Türkiye açısından önemlidir" dedi.

Ne diyeceği merak ediliyordu! Süleyman Soylu\'dan PKK\'nın kararına ilk yorum
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Süleyman Soylu, Politika, Türkiye, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Ne diyeceği merak ediliyordu! Süleyman Soylu'dan PKK'nın kararına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Deniz Kisa:
    Daha ønce nerdeydiniz 23 senedir iktidardasiniz elinizi kolununuzu baglayanmi vardi 56 11 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    süslü sülü 51 9 Yanıtla
  • Abdullah Söylemez:
    seni süslü seni 44 9 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    satılmışlar 43 9 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    boşa bakanlık yapmış boş biri. 37 8 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ak parti trolleri burayı basmamış ise Ak partililer Soylunun ipini çekmiştir demektir. yoksa bir çok trol gelip buraya bu kadar soysuza bir soylu yeter diye nağralar atarlardı. 24 8 Yanıtla
  • Taner Toraman:
    Eski videolarını izletelim mi sana PKK için neler söylemişsin 23 4 Yanıtla
  • özlem çakıroğlu:
    soysuz 12 2 Yanıtla
  • n5685244:
    şimdiye kadar tersini söyleniyodu hangisi doğru acaba 7 2 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Pkk ile epey alis veris yaptin keseyi doldurdun simdi ne diyebilirsinki 5 2 Yanıtla
  • bilal gündoğdu:
    süleyman aga kalan 400 terörıst 399 398 diye yazıyordun bunlar bıttı ıse kımle antlaşma yapılıyor 4 2 Yanıtla
  • HASAN ASLAN:
    Hani “…sadece mücadele edilir, pazarlık yapılmaz” diyordu??? Anlayamadım şimdi. 4 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ya bırakın soyluyu falan ne olup bittigini millete teferruatli anlatın. Bu ülke sizin babanızın malı değil, ne aldınız ne verdiniz. Bu ülkenin sahibi Bu milletya. Senelerdir padişahlık gibi yonettiginiz ülkeyi haberiniz olsun bu ülkenin bir halkı var. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yaşındaki Zeynep 200 metre yükseklikte İstiklal Marşı’nı ezbere okudu 7 yaşındaki Zeynep 200 metre yükseklikte İstiklal Marşı'nı ezbere okudu
Seks ticareti suçlamalarıyla yargılanan Sean ’Diddy’ Combs’un davası başladı Seks ticareti suçlamalarıyla yargılanan Sean 'Diddy' Combs'un davası başladı
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, yıldız futbolcuya hayranlığını ilan etti Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, yıldız futbolcuya hayranlığını ilan etti
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor’a kötü haber Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Putin’le, az önce Zelenskiy ile görüştüm. Ukrayna-Rusya görüşmelerine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Putin'le, az önce Zelenskiy ile görüştüm. Ukrayna-Rusya görüşmelerine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz.
Anlaşıldı Acun Ilıcalı, genç yıldıza 2 gün içinde imzayı attırıyor Anlaşıldı! Acun Ilıcalı, genç yıldıza 2 gün içinde imzayı attırıyor
Galatasaray’da kalacak mı Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi
Fatih Terim’in ilk transferini Premier Lig’den istiyor Fatih Terim'in ilk transferini Premier Lig'den istiyor
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

15:57
Ersun Yanal, Süper Lig’e geri dönüyor
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
15:41
Rusya-Ukrayna barış masası Trump İstanbul kararını verdi
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi
15:08
DEM Partili Bakırhan’ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım
DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
22:03
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:25
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
21:22
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
21:09
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu
Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
21:04
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
21:03
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:52
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 16:23:44. #7.13#
SON DAKİKA: Ne diyeceği merak ediliyordu! Süleyman Soylu'dan PKK'nın kararına ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.