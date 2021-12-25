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SP Lideri Karamollaoğlu: "İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük" - Son Dakika

SP Lideri Karamollaoğlu: "İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük"

25.12.2021 18:05

SP Lideri Karamollaoğlu: "İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz.

SP Lideri Karamollaoğlu: "İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

"İmam Hatip Okulları açıldı, başörtüsü problemi çözüldü. Bundan dolayı iktidar partisine müteşekkiriz"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "SİHA'lar hakikaten bizi sevindirdi. Demek ki sahada biz işi ehline verir ve o sahada gayret gösterenlerin önünü açarsak destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kırıkkale'de partisinin 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda partililere seslenen Karamollaoğlu, zor bir dönemden geçildiğini ifade ederek, problemlerin çözülmesi, sıkıntıların giderilmesinin siyasi partilerin görevi ve arzusu olduğunu söyledi. Türkiye'deki sorunların çözülmesine yönelik önerilerde bulunduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Siyasette elbette partilerin farklı görüşleri olacaktır. Ülkemizin problemleri var. Bir takım sıkıntılarımız var. Bu problemlerin çözülmesi sıkıntıların giderilmesi siyasi partilerine her birinin görevidir, arzusudur. Ancak biz problemlerimizi görüşürken, çözüm önerilerimizi ortaya koyarken, illa da bir birimizi tahkir etmek, bir birimize hakaret etmek mecburiyetinde miyiz? Üzülerek ifade ediyorum ama geçmişte de tenkitler elbette oldu, olacaktır. Bu gayet tabii bir iş ama ben siyasetin bu kadar gerildiğine, insanların bu kadar ağır bir şekilde tahkir edildiğine emin olun şahit olmadım" dedi.

"SİHA'lar hakikaten bizi sevindirdi"

Çip krizinin sadece Türkiye'de değil, dünyada yaşandığını ifade eden Karamollaoğlu, otomotiv sanayisinde araba imalatının 3'de 1'e düştüğünü belirterek, "Bugünkü elektronik cihazlarda çip diye bir şey var. Ne oldu? Bütün dünyada sadece bizde değil, bir sıkıntı meydana geldi. Otomotiv sanayinin araba imalatı 3'de 1'e düştü. 3'de 1. Niye? O parça bizde olmadığı için sadece o değil ki birçok kritik parça var. Biz bunları üretmiyoruz. Son zamanlarda da şunu söyleyeyim. Ama bu geç kalmış bir iş. SİHA'lar hakikaten bizi sevindirdi. Demek ki sahada biz işi ehline verir ve o sahada gayret gösterenlerin önünü açarsak destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük. Uçak motorlarını, jet motorlarını, çeşitlerini üretmeye başladık. Prototiplerini yaptık. Ama bunun tatbikata konulması dedikleri gibi iki yılda olmaz, en az 7-8 yıl gerekir. O zaman ciddi önem vermek lazım. Tahsisleri ihmal etmemek lazım" diye konuştu.

"İktidar partisine müteşekkiriz"

İktidar partisine İmam Hatip Okulları açtığı ve başörtüsü sorununu ortadan kaldırdığı için müteşekkir olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Bu ülke bizim, bu ülke hepimizin. Bu ülkeyi ayağa kaldırmak, içine sürüklendiği problemlerden kurtarmak bizim görevimiz. Biz iyi yapılan işe de iyi deriz. Allah razı olsun İmam Hatip Okulları açıldı, başörtüsü problemi çözüldü. Bundan dolayı iktidar partisine müteşekkiriz. Biz bu yapılanı görmezden gelemeyiz. Ama yapılmayanı görmekte bizim vazifemiz. Onu telafi etmekte bizim vazifemiz" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından genel kurulda yapılan seçimde mevcut İl Başkanı Veysel Kutluca yeniden il başkanı seçildi.

(HA-MK-CC-Y)

SP Lideri Karamollaoğlu: İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük
SP Lideri Karamollaoğlu: İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük
SP Lideri Karamollaoğlu: İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük
SP Lideri Karamollaoğlu: İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük
SP Lideri Karamollaoğlu: İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük

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Temel Karamollaoğlu, Kırıkkale, SİHA, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika SP Lideri Karamollaoğlu: 'İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük' - Son Dakika


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SON DAKİKA: SP Lideri Karamollaoğlu: "İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük" - Son Dakika
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