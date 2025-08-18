Starmer, Trump ve Zelenskiy ile Görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Starmer, Trump ve Zelenskiy ile Görüşecek

18.08.2025 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'ye giderek Trump ve Zelenskiy ile barış için görüşecek.

İngiltere Başbakanı Keith Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirilecek görüşmeye katılmak için ABD'ye geldi. Starmer, "İşlerin yoluna konduğundan emin olmamız lazım. Kalıcı bir barış sağlandığından ve bunun adil olduğundan emin olmamız lazım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmesine kısa bir süre kalırken, Avrupalı liderler de görüşmeye katılmak üzere ABD'de geliyor. İngiltere Başbakanı Keith Starmer, Beyaz Saray'da gerçekleşecek görüşmeye katılmak üzere ABD'ye geldi. Starmer'ı taşıyan uçak Maryland'daki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne iniş yaptı. Starmer uçakta yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki bu savaş 3 yılı aşkın süredir devam ediyor. Savaş, Ukrayna halkını çok etkiledi. Çok büyük acılar çekildi. İngiltere'deki her topluluk ve aile de savaştan etkilendi. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. İşlerin yoluna konduğundan emin olmamız lazım. Kalıcı bir barış sağlandığından ve bunun adil olduğundan emin olmamız lazım. Bu yüzden bu konuyu ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yüz yüze konuşmak için Washington'a gidiyorum. Bu konu İngiltere ve diğer herkesin çıkarına, işleri yoluna koymalıyız" ifadelerini kullandı.

Trump-Zelenskiy görüşmesi

Trump-Zelenskiy görüşmesine ayrıca İngiltere Başbakanı Keith Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de katılacak. Görüşmede Ukrayna'nın güvenlik garantisi ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nda varılacak barış anlaşmasına ilişkin başlıklara değinilmesi bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Zelenskiy, Dış Politika, Donald Trump, Donald Trump, washington, İngiltere, Politika, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Starmer, Trump ve Zelenskiy ile Görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden

18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 18:22:28. #7.12#
SON DAKİKA: Starmer, Trump ve Zelenskiy ile Görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.