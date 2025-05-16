Su Ürünleri Sektöründe Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Politika

Su Ürünleri Sektöründe Başarı Hikayesi

Bakan Kacır, Sinop'taki yeni tesisi tanıttı, Türk somonunun dünya markası haline geldiğini vurguladı.

16.05.2025 16:08
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Bakan Kacır: "Su ürünleri sektörü, üretimden ihracata başarı hikayesi yazıyor"

Sinop'ta 10,5 milyon avroluk Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi hizmete alındı

SİNOP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sinop'ta hizmete giren Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Yıllık 1 milyon ton üretimle Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16. sırada. 2024'te 2 milyar doları aşan su ürünleri ihracatımızda Türk somonu artık bir dünya markası oldu" dedi.

Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen tesisin açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, su ürünleri sektörünün hem ekonomik hem de toplumsal açıdan stratejik bir alan olduğunu vurguladı. Kacır, "Son 22 yılda; su ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesine yönelik yatırımlar için 362 teşvik belgesi düzenledik. 25,9 milyar lira sabit yatırımın ve 6 bin 100 kişinin istihdamının önünü açtık. Yerel potansiyeli harekete geçiren kalkınma ajanslarımızın yürüttüğü destek programlarıyla, su ürünlerine yönelik 95 projeye 321 milyon lira destek sağladık. Teknoparklarımızda, su ürünleri alanında proje geliştiren 18 girişimin inovatif çalışmalarını destekledik. Attığımız bu stratejik adımların sahada karşılık bulduğunu, sektörümüzün üretimden ihracata pek çok alanda sergilediği başarılarla açıkça görüyoruz. Yıllık 1 milyon tonluk üretimle Türkiye bugün su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl su ürünleri ihracatımız 2 milyar doları aştı. Türk somonu, artık bir dünya markası oldu" ifadelerini kullandı.

Sinop 4 yılda 4,5 kat üretim artışı yakaladı

Balıkçılık geleneğiyle öne çıkan Sinop'un, 2019'da 5 bin 500 ton olan su ürünleri üretimini 2023 itibarıyla 26 bin tona çıkararak önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Kacır, "Bu yükselen ivmeyi sürdürülebilir başarıya dönüştürmek için 10,5 milyon avroluk yatırımla bu tesisi hayata geçirdik. Tesis, yıllık 3 bin ton somon işleme, 2 bin 500 ton depolama ve günlük 60 ton şoklama kapasitesine sahip" diye konuştu.

KOBİ'lere özel destekler

Tesisten 100 KOBİ'nin yararlanacağını belirten Kacır, "Tesisimiz, girişimciliği ve bölgesel ekonomik hareketliliği destekleyecek. KUZKA bünyesindeki KOBİ Destek Merkezi ile 300 KOBİ'ye özel eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız" şeklinde konuştu.

22 yılda 25,9 milyar liralık yatırım teşviki

Kacır, son 22 yılda su ürünleri sektörüne yönelik 362 teşvik belgesiyle 25,9 milyar TL sabit yatırım ve 6 bin 100 kişilik istihdamın önünü açtıklarını söyledi. KUZKA aracılığıyla su ürünleri alanında 95 projeye 321 milyon TL destek sağladıklarını, teknoparklarda 18 girişimin inovatif çalışmalarını desteklediklerini aktardı.

Sinop'a 21 milyar TL sabit yatırım teşviki

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Sinop'a yapılan yatırımlardan da söz eden Bakan Kacır, "22 yılda ilimizde 302 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu teşviklerle 21 milyar liralık sabit yatırım ve 10 bin istihdam sağladık. Organize sanayi bölgelerine 400 milyon TL finansmanla 3 bin 300 kişilik ilave istihdam oluşturduk. Boyabat Marangozlar Sanayi Sitesi'nin üstyapısını tamamladık, altyapı ihalesini ise yakında yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Sinop'un kalkınmasını çok boyutlu destekliyoruz"

Sinop'a KOSGEB eliyle 887 milyon lira destek verdiklerini söyleyen Kacır, kentte bugüne kadar 157 projeye 521 milyon lira kaynak aktardıklarını da sözlerine ekledi. Turizm, sanayi ve üretim alanındaki yatırımların sürdüğünü kaydeden Kacır, "Sinop'u gelişen yerel ekonomi ili olarak belirledik. Balık yağı, alg yağı ve omega-3 üretimi, plastik yat ve tekne üretimi ile yerel kalkınmayı daha da ileri taşıyacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Politika, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Finans, Dünya, Sinop, Son Dakika

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