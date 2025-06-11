Şuayb Ordu Yarın Serbest Kalıyor

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu'nun yarın İsrail'den ayrılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılması öngörülüyor. Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin, Şuayb Ordu ve avukatları ile temas halinde olduğu Yasemin Açar'ın durumunun da yakından takip edildiği öğrenildi. - ANKARA