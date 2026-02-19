Suça Sürüklenen Çocuk Tanımı Değişiyor

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Suça sürüklenen çocuk tanımını değiştirmek istiyoruz. Avrupa'da, özellikle suça sürüklenen çocuk tanımında bulunan kişilerin yaşları 10. Bu konularda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı yazılı açıklamada, yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal medya hesaplarına kimlik doğrulaması çalışması, FETÖ ile mücadele ve ALO Adalet hattı dahil birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Suçla mücadelenin tavizsiz ve kesintisiz süreceğini vurgulayan Gürlek, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarının 81 ilde kararlılıkla süreceğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yasa dışı bahisle sonuna kadar mücadele ettiğini ifade eden Gürlek, "Bu konuda çok büyük operasyonlarımız oldu. Yasa dışı bahis sistemini çözdük. Bu bahis şirketleri, sürekli olarak dolandırıcılıkta olduğu gibi yöntem değiştiriyorlar. Yasa dışı bahiste de aynı yöntem takip ediliyor. Ancak bu konuda kararlıyız" dedi.

'DOĞRULANMAYAN HESAPLAR İÇİN BTK DEVREYE GİRECEK'

Sanal medya alanında yürütülen düzenleme çalışmalarına değinen Gürlek, "Sosyal medyayla ilgili bildiğim kadarıyla bir yasa çalışması var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile bu konuda da yakın temas içerisindeyiz ve birlikte bu çalışmamızı yöneteceğiz. Yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından devreye BTK girecektir. Söz konusu hesaplara bir süre verilecektir. O süre içerisinde doğrulamalar yapılabilir" ifadelerini kullandı.

'YORUM YAPANIN KİMLİĞİ BELLİ OLACAK'

Kimlik doğrulamanın esas olacağını vurgulayan Gürlek, "Yani sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak. Eğer sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa, bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak. Bu konuda sosyal medyayla ilgili yasa çalışmasına önem veriyorum" açıklamasında bulundu.

'Suça sürüklenen çocuk' kavramının 12'nci Yargı Paketi'nde ele alınacağını vurgulayan Gürlek, "Suça sürüklenen çocuk ile ilgili 12'nci Yargı Paketi'ne bir ekleme çalışması yapacağız. Bu konuyu Aile Bakanlığımız ile birlikte istişare halinde olarak yürüteceğiz" dedi.

Çalışmaların takvimine ilişkin de bilgi veren Gürlek, "Özellikle bu konuda hızlanarak yaza kadar bunu yüce Meclis'imize getirmeyi planlıyoruz. Suça sürüklenen çocuk tanımını da değiştirmek istiyoruz. Avrupa'da özellikle suça sürüklenen çocuk tanımında bulunan kişilerin yaşları 10. Bu konularda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'SOKAK ÇETELERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Suç örgütleri ve sokak çetelerinin, kanunu istismar ettiğini vurgulayan Gürlek, "11'inci Yargı Paketi'nde bu alanda bazı düzenlemeler yapıldı. 12'nci Yargı Paketi hazırlıkları ise devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Atlas Çağlayan ve Ahmet Minguzzi cinayetleri sonrası ailelerini aradığını anlatan Gürlek, "Çocuk kavramını ele almamız gerekiyor. Ceza hukukumuz bakımından 12-18 yaş aralığındaki çocukların cezai sorumlulukları var. İşte bizim ceza kanunumuzda 12-15 yaş grubu var. Bir de 15-18 yaş grubu var. Bunlarla ilgili çalışacağız. Biz kesinlikle sokak çetelerine göz açtırmayacağız" dedi.

'YAPAY ZEKA DESTEKLİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTECEĞİZ'

Vatandaşın yargı kurumlarına erişimi kolaylaştırmak ve yaşadığı sorunlara hızlı çözüm bulabilmesi amacıyla 'Alo Adalet' hattının kurulacağını kaydeden Bakan Gürlek, bu çalışmada pilot uygulamanın İstanbul'da başlatılacağını ifade etti. Gürlek, "Alo Adalet hattını kuracağız. Pilot bölge İstanbul olacak. Vatandaş ya adliyeye ya da Alo Adalet hattını arayacak. Yapay zeka destekli bir çalışma yürüteceğiz. Nerede ne eksiklik var ise bununla ilgili yapay zekadan da destek alarak bu hattın verimli çalışmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımız Alo Adalet hattına ulaşacak. Bu telefonla da olabilir, e-maille de olabilir, aynı şekilde CİMER üzerinden de olabilir" ifadelerini kullandı.