Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Yasa Tasarısı - Son Dakika
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Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Yasa Tasarısı

Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Yasa Tasarısı
16.07.2026 17:55
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TBMM, suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenlemeleri görüşmek üzere toplandı.

TBMM Adalet Komisyonu, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren 'Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Yüksel, "Kamuoyunda Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu olarak bilinen Meclis Araştırma Komisyonumuz; kapsamlı çalışmaları, saha incelemeleri ve ilgili tüm paydaşlarla gerçekleştirdiği istişareler sonucunda hazırladığı raporu, TBMM Başkanlığı'na sunmuştur. Raporda yer alan tespit ve öneriler, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik kapsamlı ve güçlü bir yol haritası ortaya koymuştur. Bugün görüşmekte olduğumuz kanun teklifi de bu birikimin ve ortak aklın ürünüdür. Teklif, 7 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme içeren, yürütme ve yürürlük dahil toplam 18 maddeden oluşmaktadır" dedi.

'HAPİS CEZALARININ ALT VE ÜST SINIRLARI YÜKSELTİLİYOR'

Yüksel, teklifle birlikte 'Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapıldığını belirterek, "Kanunun 31'inci maddesinde yaş küçüklüğüne bağlı indirim sonrası hapis cezalarının alt ve üst sınırları yükseltiliyor. Ayrıca kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında hakime kusurun ağırlığı ve suçun işleniş şekli gibi ölçütlerle 15-18 yaş grubunda indirimi uygulamama, 12-15 yaş grubunda ise üst yaş grubunun rejimini uygulama yetkisi tanınmaktadır. Böylece bu indirimleri hesaba katarak çocukları suçta kullanan örgütlerin stratejisi boşa çıkarılmaktadır. Ayrıca 15 yaşını doldurmuş çocukların fiilleri tekerrüre esas alınabilmekte, kasten öldürme ve cinsel suçlar gibi kanunda sayılan ağır suçlarda, 15 yaş altı dönemdeki 1 günün 2 gün sayılması kuralına istisna getirilerek koşullu salıverilme hesabı birebir yapılmaktadır. Koruma boyutunda ateşli silahını özensiz biçimde bulundurarak çocuğun eline geçmesine neden olmak, bağımsız bir suç haline getiriliyor. Bu nedenle bıçak ve benzeri kesici aletlerin çocuklara satışı ve çocuklarca taşınması yasaklanmakta, aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlaline ilişkin cezalar artırılmakta, ihlalin çocuğu kasten öldürme veya ağırlaşmış yaralama suçu işlemesine yol açması halindeyse faile verilecek ceza önemli ölçüde ağırlaştırılmaktadır. Teklifin eğitici ve onarıcı boyutunda ise ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklara özgü bir güvenlik tedbiri olarak sosyal ve toplumsal hizmetlerden kütüphaneye, dijital risklerden korunmadan bağımlılıkla mücadeleye uzanan yönlendirme tedbirleri getirilmektedir" diye konuştu.

'SOSYAL İNCELEME RAPORU ZORUNLU HALE GETİRİLMEKTE'

Çocuk hükümlülerinin infaz koşulları ile ilgili değişikliklerin yapıldığını kaydeden Yüksel, "Çocuğun adalet sistemi içinde geçirdiği her anı, eğitimi, ıslahı ve hayata yeniden tutunması için bir fırsata dönüştürmektir. Ayrıca 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme raporu zorunlu hale getirilmekte, koruyucu tedbirlerin uygulanmasında kurumlar arası eşgüdüm güçlendirilerek çocuğun etrafındaki koruma halkası yeniden örülmekte ve mevzuatımızdaki, 'suça sürüklenen çocuk' ibaresi masumiyet karinesiyle daha uyumlu olan 'adli süreçteki çocuk' ibaresiyle değiştirilmektedir" dedi.

'TEKLİFTE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM BENİMSENDİ'

Ardından teklif üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, milletvekillerini bilgilendirdi. Durgut, teklif ile koruyucu ve önleyici hizmetler, sosyal inceleme, aile sorumluluğu, bağımlılıkla mücadele, dijital riskler, infaz ve rehabilitasyon ile kurumlar arası koordinasyon başlıklarını birlikte değerlendiren çok yönlü bir yaklaşımın benimsendiğini belirtti. Durgut, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda çocuk eğitim evlerinde bulunan 610 çocuk ile 1765 çocuk hakimi ve Cumhuriyet savcısı ile görüşerek, teklife dayanak oluşturduklarını belirtti.

'YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ İNDİRİMLERİNİ TAMAMEN KALDIRMIYORUZ'

Durgut, "Teklifimizin ilk önemli başlığı, çocukların ağır suçlarda ve örgütlü yapılarda kullanılmasına karşı etkili bir ceza adaleti mekanizması kurulmasıdır. 'Türk Ceza Kanunu'nun 31'inci maddesinde yapılmasını önerdiğimiz değişikliklerle çocuklar hakkında uygulanan yaş küçüklüğü indirimlerini tamamen ortadan kaldırmıyoruz, çocuklara özgü ceza sorumluluğu sistemini muhafaza ediyoruz. Önceden planlanmış, yoğun bir kasıtla, son derece ağır bir yöntemle veya örgütsel yönlendirmeyle işlenen bir fiille ani gelişen, farklı sosyal ve psikolojik şartlar altında gerçekleşen bir fiilin aynı değerlendirme kalıbına tabi tutulması, ceza adaletinin bireyselleştirilmesi ilkesiyle bağdaşmaz. Bu nedenle düzenleme otomatik bir ağırlaştırma getirmemektedir. Hakime kasta dayalı kusurun ağırlığını, failin amaç ve saikini, suçun işleniş şeklini, daha önce kasıtlı bir suçtan hapis cezasına mahkum edilip edilmediğini değerlendirme görevi vermektedir" diye konuştu. Durgut ayrıca çocuğun kasten öldürme neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu işlemesi halinde ebeveynlere verilecek cezanın yarısından 2 katına kadar artırılacağını ifade etti. Durgut'un bilgilendirmesinin ardından toplantı, milletvekillerinin teklifin bütününe ilişkin görüş ve değerlendirilmeleri ile sürüyor.

Kaynak: DHA

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