Suiçmez'den Gaziosmanpaşa Eleştirisi

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Eray Karadeniz'in Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekilli seçilmesini eleştirdi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasını eleştirerek yargının bağımsızlığını yitirdiğini ileri sürdü.

Tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde yapılan seçimde AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz'in belediye başkanvekili seçilmesini de değerlendiren Suiçmez, "Demokratik irade gasbedilerek AKP'li Eray Karadeniz Belediye Başkanvekili olarak seçilmiştir." dedi.

Bu düzeni kabul etmediklerini ifade eden Suiçmez, demokrasi ve hukuk için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.