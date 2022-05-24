- Suikast sonucu öldürülen İranlı Albay için cenaze merasimi düzenlendi

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İranlı Albay Hasan Seyyad Hodayi için cenaze merasimi düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da geçtiğimiz Pazar günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Seyyad Hodayi için cenaze merasimi düzenlendi. Tahran İmam Hüseyin Meydanı'nda düzenlenen törene çok sayıda yetkili katılırken, halk intikam çağrısı yaparak "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika" sloganları attı.

Cenaze törenine katılan İranlı Fatima Abhuri, korkmadıklarını dile getirerek, "Bizim korktuğumuzu sanmasınlar. Biz düşman ülkelere karşı devletimiz için ölmekten gurur duyarız. Tüm evlatlarımızı bu uğurda feda etmeye hazırız" dedi. Törene katılan bir diğer İranlı Ali Ekber İsmaili, "Bu siyonist İsrail rejiminin işiydi. Bu terör saldırısını kınıyoruz. Bölgede direniş güçlerine gelişmiş silah ve füzeleri gönderen ve bu konuda çalışan önemli bir kişiydi. İsrail bu nedenle onu öldürdü" ifadelerini kullandı.

Hodayi'nin naaşı, düzenlenen merasimin ardından defnedilmek üzere Tahran'daki Beheşt-i Zehra Kabristanı'na götürüldü.

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Seyyad Hodayi, evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiş, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, suikastın motosikletli iki saldırgan tarafından işlendiği açıklanmıştı.