İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: HÜDA PAR'ın terör örgütleriyle ilgisi söz konusu değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de katıldığı programda, Avrupa'nın, Türkiye'yi yıllardır demokrasi ve hukuk açığı üzerinden eleştirdiğini, yaftaladığını ancak bu anlayışın tamamen ortadan kalktığı bir döneme adım atıldığını söyledi.

"14 MAYIS'TA BİR DEMOKRASİ ŞENLİĞİ YAŞADIK"

Herkese rehavete kapılamadan sandığa gelmeleri yönünde çağrıda bulunduğunu aktaran Soylu, "Sürekli, 'Tayyip Erdoğan yenilirse vermez.' dendi ama öyle olmadı. Bundan önce de birçok yerde seçim kaybedildi ve verildi. 'Türkiye antidemokratik bir ülke' denmeye çalışıldı. Oysa biz 14 Mayıs'ta bir demokrasi şenliği yaşadık. O gece iki belediye başkanı açıklama yaptı. Bu açıklamalar toplumun sinir uçlarıyla oynayacak açıklamaydı. Kural bellidir, yüzde 50+1 aldın mı meşru oluyorsun, kim ne söylerse söylesin" diye konuştu.

"AK PARTİ'NİN TOPLUMUN HER KESİMİNİ GÖREN BİR SİYASET ANLAYIŞI VAR"

AK Parti'nin yeni siyaset diline değinen Soylu, "AK Parti 21 yıldır Türkiye'de yeni bir siyaset dili oluşturdu, toplumun her kesimini gören bir siyaset anlayışı var. Bugün Defne'de hastane açıldı. Defne'de yüzde 8 oy aldık. Biz bu meseleye bakmayız. Recep Tayyip Erdoğan, 85 milyonun cumhurbaşkanı, bu devlet de 85 milyonun devleti. Biz, meseleye böyle bakarız. 'Bana oy verirse oraya hizmet götürürüm' bakışı kabul edilemez. Bu yaklaşım CHP'de her zaman vardır" ifadelerine yer verdi.

"HÜDA PAR'IN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLGİSİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Muhalefetin dengesinin bozulduğunu vurgulayan Soylu, "Kendilerini o kadar motive etmişler ki, yankı odaları dedikleri odanın içinde kalmışlar. 'Kesinlikle kazanacağız.' diyorlar, sonra büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Bunu da yıllardır 'çaldılar' diyerek ifade ediyorlar. Kendi toplumunu, kendi partilerini kandırıyorlar, bu kadar ahlaktan yoksunlar. CHP, PKK ile HDP'yi meşru hale getirmeye çalışıp, HÜDA PAR'ın terörle iltisaklı olabileceğini anlatmaya çalışıyor. HÜDA PAR'ın terör örgütleriyle ilgisi söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.