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Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım - Son Dakika

Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım

05.11.2021 23:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, misafir olduğu Perde Arkası programında son yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması hakkında yorumlar yaparak " Bunu burada ilk kez söyleyeyim. İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBN Türk TV kanalında Perde Arkası programına konuk olarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'nun kazanması hakkında da yorumlarda bulunan Soylu, "İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım" ifadelerini kullandı.

"SABIRLI OLUNMASI GEREK, 2023'TE GÖRECEĞİZ"

Sunucu Tamer Korkmaz'ın muhalefet partisi CHP'nin stratejisini değiştirdiğini ve bunun sonucunda Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok il alındığını söylemesinin ardından Süleyman Soylu, şu açıklamaları yaptı.

"Faydalı mı oldu? Göreceğiz 2023'te. Rahmetli Demirel'den bir örnek vereyim. Biz şöyle bilirdik, Demirel büyük şehirleri kazanmak istemezdi. Birçok maliyeti vardır. 1989'da SHP kazandı. Kılıçdaroğlu siyaseti ne kadar biliyor, bilmiyorum. Belki çok büyük bir dehası söz konusudur. SHP, 91'de üçüncü parti durumuna düştü. 91'de bir hata daha yaptı, HEP'le beraber oldu. Bu mükerrerlik bir şey anlatıyor mu? Sadece sabırlı olunması gerekir.

"İSTANBUL SEÇİMİNİ KAYBETTİĞİMİZDE AĞLADIM"

Biz İstanbul seçimini kaybettik, ben üzüldüm. Bunu da burada ilk kez söyleyeyim, ağladım da. Yani İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım. Sebebi de şu, İstanbul bizim sevgilimiz. Bu toplumun, bu coğrafyanın sevgilisi. İstanbul sadece İstanbullular tarafından sevilen bir İstanbul değil. Bizim bu şehre hizmetlerimizin olması gerekir. Rahmetli annemi aradım, annem de ağlıyordu. İki gün sonra babama geldim. 'Merak etme, buralar alınır ama 30 yıl CHP bir daha iktidar yüzü göremez' dedi.

Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım - Son Dakika
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