Süleyman Soylu: "Yaşananlar CHP içerisindeki taht kavgasıdır"

İSTANBUL - Eski İçişleri Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Bu son 4-5 gündür yaşanan mesele bizim meselemiz değildir. CHP içerisindeki taht kavgasıdır, baht kavgasıdır, rant kavgasıdır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmasında 48 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"CHP içerisindeki taht kavgasıdır"

İstanbul'da bir programa katılan Eski İçişleri Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, konuya ilişkin değerlendirme yaptı. Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nın Vefa ve Teşkilat iftarında konuşan Soylu, "Bu son 4-5 gündür yaşanan mesele bizim meselemiz değildir. CHP içerisindeki taht kavgasıdır, baht kavgasıdır, rant kavgasıdır" ifadelerini kullandı.